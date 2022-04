Liga Nacional de Básquet: Hispano Americano y el desafío más difícil de su historia

Uno de los desafíos más importantes: desde que Hispano Americano es parte de la elite del básquet argentino, 2022 presentará la primera vez del Celeste jugando por quedarse en la categoría. Después de una mala temporada, con 27 derrotas sobre 38 juegos, el playout será la última carta para cambiar la cara de un año para el olvido.

Brandon Moss, el extranjero que se la bancó hasta el final. (FOTOS: LA LIGA COONTENIDOS).

¿Cómo arrancó?

Con una caída, el debut en el Juan Bautista Rocha fue a las ordenes de Matías Huarte y arrojó un inicio de temporada complicado para el "team" de Río Gallegos. El coach juninense llegó para el Súper 20 y armó el plantel que terminó debutando en la LNB 2021-22.

En el armado para esta temporada, estuvo ausente Mario Fernández. Un histórico dirigente local que dejó la Subcomisión de Básquet tras años en "la gestación" de los equipos. "He perdido, por diversas razones, la motivación que siempre me impulsó y que me permitió disfrutar todo lo que hicimos", dijo en aquel momento Fernández.

Los primeros juegos vislumbraron un principio de regularidad: tres victorias en los primeros siete partidos. Entre ellos, al siempre protagonista San Lorenzo y Platense. Esa fue la previa a la debacle: el 9 de diciembre del año pasado marcaría la última sonrisa del elenco hispanista en la Liga Nacional. Después de ese 89-74 sobre CASLA, el equipo de Santa Cruz sufriría ¡14 caídas consecutivas!.

Para ese entonces, el plantel mutó y hubo complicaciones con el extranjero. Rakim Brown, Evertón Gómes Da Silva y Sidney Wilson fueron algunos de los que no cumplieron expectativas y fueron reemplazados. De la misma forma, algunos "nacionales" se bajaron del barco y abandonaron antes de tiempo como el rosarino Guido Mariani.

Un poco de aire

Luego de esos tres meses sin sonrisas, el cambio de mando fue modificado y la dirigencia decidió rescindir el vínculo con Huarte para la llegada de Leandro Hiriart. El de Junín estuvo lejos de poder recuperar el ánimo del equipo y "lo mental" empezó a convertirse en una tendencia dentro de los pasillos celestes.

"Tuvimos muchos inconvenientes con los extranjeros".

MARCOS SAGLIETTI

"Leo" arribó a esta capital con triunfos: en sus primeras diez presentaciones, obtuvo seis victorias. De todas formas, el nacido en Santa Fe sin dudarlo llegó a la conclusión de que el elenco riogalleguense se veía afectado por un estado mental que lo comprometía a repetir errores y fallas. En ese pasaje, Hispano le ganó a los de arriba como Regatas de Corrientes y los históricos como Boca y Obras (este último con un triple histórico de Lucas Reyes).

Smith: el estadounidense debió alejarse de la cancha tras una lesión de rodilla en su mejor momento. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

La clave

En ese transitar victoriosa, la mala suerte volvió a ser protagonista. Michael Smith, de los pocos extranjeros que había sido de ayuda para el Celeste, se lesionó su rodilla y tuvo que despedirse de la competencia antes de finalizar el año.

Festejo ante Obras en la noche histórica de Lucas Reyes.

Respecto a esta situación, el capitán Marcos Saglietti habló con LOA y consideró: "Nos terminó de condenar la lesión de Michael (Smith). Habíamos encontrado una forma de jugar interesante y estábamos bien. No sólo fue la baja, sino en el momento que sucedió. Después llegó Ware (Kevin) y dejó el equipo. Te pones a pensar y jugamos varios partidos con dos fichas menos".

Leandro Hiriart obtuvo 8 de las 11 victorias del equipo santacruceño.

Buscando explicar razones de esta triste actualidad, Saglietti confesó: "Esto no es únicamente porque las cosas no están bien adentro de la cancha. Pasan un montón de situaciones, tuvimos muchísimos inconvenientes con los extranjeros. Agotamos los seis cambios y eso nunca es bueno".

"Estamos pensando en el primer partido, entrenando y con la mira en afrontar de la mejor manera esta serie. Pensabamos que iba a ser antes, fueron 11 días y no tiene mucho sentido. Es algo ajeno a nosotros", compartió en relación a las horas previas para el viaje a Santa Fe.

"Nos terminó de condenar la lesión de Michael (Smith)".

MARCOS SAGLIETTI

"Es un gran desafío y tenemos que ganar tres partidos. No hay favorito, tenemos la desventaja de cancha pero no es determinante", agregó el escolta santafecino.

En el cierre de la conversación, el capitán sostuvo: "Todos nos tenemos que hacer cargo: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Hay muchísima gente que nos está apoyando, los últimos juegos fueron con mucho público y eso me llama la atención. No en todas las canchas sucede eso. A los hinchas no podemos asegurarles un resultado, lo que sí garantizamos es el compromiso para salvar la categoría. Nuestro objetivo".

De la misma forma, otra yaga en la herida de Hispano fueron los cruces ante rivales claves. Ante Unión y Atenas, de los cuatro partidos sólo consiguió una victoria en esta ciudad ante los de Córdoba.

Signos de recuperación mostró el equipo ante la llegada de Leandro Hiriart. Antes de su arribo, los de esta capital sólo habían sumado tres triunfos bajo la dirección técnica de Huarte.

La intención en esta vorágine de comentarios, no es culpar a nadie en especifico. Sino permitir pensar que faltó para una temporada más acorde a lo históricamente logrado por el equipo que representa a la Patagonia Austral. La historia cambió y la oportunidad de "salvar" la temporada es posible. ¿La necesidad? Tres victorias. El primer juego ante Unión será este viernes, desde las 21:00 en el Ángel Malvicino.