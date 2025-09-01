Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo de Pico Truncado le ganó a su similar del Hispano Americano en el juego final de la tercera edición del Torneo del Oeste que tuvo lugar en el gimnasio “Palito Cherbukov” de El Calafate, en un partido en el que los truncadences tomaron distancia de entrada y después fue imposible para los celestes revertir este resultado.

Con 12 equipos participando del mismo, el torneo tuvo especiales características y reunió una buena cantidad de público que se dio cita en el lugar para ver los encuentros, de este torneo que organizó Cala Street y que fue por su tercera edición.

En lo previo y tal lo previsto quedaron nominados para las semifinales los tres ganadores de series por lo que Pico Truncado, Argentinos del Sur y el Hispano Americano esperaron el resultado del mejor segundo de los tres restantes entre Cala Street, Temuco y El Trébol, donde los chilenos de Temuco se ganaron el lugar.

Las semis mostraron a a Pico Truncado ganándole a Argentinos del Sur y al Hispano venciendo a los de Temuco, por lo que el juego final enfrentó a los truncadenses con los celestes de Río Gallegos, donde en los primeros momentos y con un desequilibrio notable, los de la zona norte lograron mantener una distancia de 30 puntos que luego se fue acortando, pero que no pudo superarse, por lo que el equipo de Pico Truncado con un 69 a 56 a favor, se quedó con el torneo calafateño.

El equipo chileno de Temuco se ubicó en tercera posición y fueron reconocidos Gerónimo Oller de Pico Truncado y Benjamín Catrivil de Temuco como los mas destacados, por lo que la fiesta del básquetbol fue completa.

Se completó fecha femenina LIBAR

Se completó una nueva instancia del básquetbol femenino de la Liga de Río Gallegos (LIBAR), donde San Miguel en femenino venció a su eterno rival del Hispano Americano por 79 a 38 con un contundente resultado, mientras que en Maxi, las chicas de San Miguel le ganaron a las de Patagonia por un solo doble 37 a 35, en un ajustado partido.

Metalúrgico de Río Grande visitó a San Miguel

El Club Metalúrgico de la ciudad de Río Grande visitó al club San Miguel con la presencia de varia divisiones que pasaron un fin de semana a todo básquetbol en las instalaciones del club galleguense de la mejor manera, que fue jugando básquetbol.

La visita congregó a las divisiones U15 y U17 de los fueguinos tanto masculinos como femeninos, por lo que se vivieron momentos de amplia camaradería en esas divisiones del básquetbol patagónico.