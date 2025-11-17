Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo femenino del Club San Miguel logró vencer en el mítico “Tito Wilson” a las dueñas de casa de Hispano Americano para quedarse finalmente con el torneo final de Libar (liga de básquetbol de Río Gallegos) del año 2025.

En un encuentro jugado a todo ritmo, las santas se llevaron el mejor resultado con un 71 a 51 clarificador que les otorgó el torneo que disputaron junto a las celestes y a Huracán Santacruceño, un excelente resultado buscado desde hace ya bastante tiempo y que ahora suman con solvencia.

San Miguel gano uno y pedio dos en Punta Arenas

El primer equipo de San Miguel jugó en la cuidad de Punta Arenas una nueva fecha por el torneo “Aguas Magallanes” cumpliendo el compromiso asumido en tiempo y forma, ganando un encuentro contra el Deportivo Español por 71 a 52 y perdiendo con Sokol por 84 a 79 y con Inacap por 71 61.

Estos encuentros que forman parte del torneo chileno de la Asociación de Punta Arenas, se c0mplementarán con el partido que jugarán con Hispano Americano el viernes 21 y luego jugarán tres encuentros mas en Chile.

Por su parte el equipo +45 maxi del club venció a San Miguel rayados por 92 a 46 quedándose también con el título anual de Libar (liga local), lo que se viene repitiendo hace un tiempo y que pone de manifiesto el esfuerzo que realiza la entidad en todos los niveles y con todos sus equipos.

Torneo Mario Fernández en Hispano Americano

En el gimnasio Tito Wilson del club Hispano Americano se llevará acabo el acto inaugural del torneo “Profesor Mario Fernández” que se jugará con equipos femeninos U15 y que comenzará el próximo sábado 22 de noviembre a las 21 horas.

El torneo no hace mas que reconocer a uno de los grandes profesores de básquetbol del Hispano que durante mucho años estuvo al frente de la institución, dirigiendo sus equipos y enseñando la disciplina, por lo que la entidad lo reconoce como uno de sus grandes valores y por supuesto Mario Fernández estará presente en el acto inaugural y descontamos que en todo el torneo.