El equipo U17 del club San Miguel de Río Gallegos se adjudicó el campeonato de la Liga Promesas de la Patagonia, jugado en el gimnasio “Hugo Alberto Gerez” de Río Turbio, del que tomaron parte equipos argentinos y chilenos de la ciudad de Punta Arenas.

En la fase regular las chicas de Río Gallegos fueron invictas ganándoles a las locales de Río Turbio, al Club Natales, al Club Inacap de Punta Arenas y llegando a disputar la final en esa condición frente al Sokol Croata puntarenense, a quienes ya conocían algunas por enfrentarse en el torneo oficial de la capital magallánica.

El encuentro final jugado en las primeras horas de la tarde del domingo, puso a ambos equipos lado a lado en el gimnasio turbiense, disputando una final que en un principio tuvo muchas variables pero que luego de los primeros escarceos, mostró la superioridad del plantel galleguense que con una diferencia de 20 puntos, mantuvo a su rival a distancia.

Antes de este encuentro, las chicas de Natales habían perdido el tercer lugar frente a las de Inacap, y cuando llegó el turno, el gimnasio estaba lleno para ver una final que prometía mas allá del nombre del torneo, y así fue con un San Miguel contundente a la hora de los resultados para las chicas del Chino Aguilar, que con buen ritmo mantuvieron las diferencias que habían obtenido al término del primer cuarto.

En los inicios y cuando se llevaban jugada la primera mitad del primer cuarto, una incidencia tuvo al encuentro suspendido cuando los árbitros y especialmente el árbitro principal Gonzalo Casas mantuvo un entredicho con el entrenador del equipo chileno a tal punto que le marcó “tarjeta roja” y lo expulsó del campo al igual que a un miembro de la organización local Elías, quien también fue enviado a los camarines y el partido pudo seguir sin mas problemas.

En ese momento ganaba Sokol 6 a 5 y en la reanudación, las de San Miguel debieron lanzar cuatro tiros libres como penalidad por las faltas técnicas cobradas, convirtiendo los cuatro puntos y pasando al frente por 9 a 6, lo que marcó hasta el final el camino abierto para las galleguenses que se mantuvieron ampliando mucho esa diferencia.

El primer cuarto terminó 24/11 mostrando en predominio de San Miguel sobre sus rivales, con una eficiencia bastante notable desde los 6.75 en manos de Guadalupe Finkel y la prestancia de Juli Castro que se transformaron en los ejes del equipo santo, llevando a un resultado que en el primer tiempo marcó la supremacía del equipo argentino llegando a un medio tiempo con un tablero a favor por 41/22.

En el tercer parcial las chilenas con el aporte de la gente que las asistió mostraron un repunte notable acercándose un poco al equipo ganador, pero los tiempos muertos fueron bien aprovechados por el Chino Aguilar para poner a sus chicas a la altura de las circunstancias en varias ocasiones y llegar a un final del tercer período ganando por 59 a 44 y en la arremetida final, con el aporte de todo el plantel se marcó la diferencia en el campo y se llevó el partido por el buen margen de 80 a 58 en una clara demostración del buen básquetbol que luce San Miguel.

Como conclusión se pudo apreciar lo bueno de las argentinas y el rendimiento notable de los lanzamientos de distancia, sumado a un esfuerzo parejo y contundente cuando el equipo contrario intenta mejorar el rendimiento, lo que es muy significativo por parte de todo el plantel santo.

San Miguel así suma otro título a un año mas que auspicioso para el club y con todo lo que significa y representa ser uno de los equipos mas importantes de la provincia en el básquetbol santacruceño.