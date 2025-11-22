Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los gimnasios del CEPARD (Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo) y en el Tito Wilson del Hispano Americano comenzó a jugarse el torneo femenino en la división U15 que lleva el nombre de “profesor Mario Fernández” en homenaje al ex profesor de básquetbol de la entidad celeste que cumplió un destacadísimo rol en el club por muchos años.

En el acto inaugural estuvo presente el “Profe Mario” como habitualmente se lo conoce y que tuvo una relación casi fundacional con la escuela de básquetbol celeste por tantos años al frente de la escuela, cumpliendo una destacada actuación permanente también en lo dirigencial.

El torneo que se juega este fin de semana en los dos gimnasios, tiene una relevancia especial, y fue declarado de interés provincial por parte de la Cámara de Diputados de Santa Cruz y lo juegan los clubes Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Deseado Junior de Puerto Deseado, Escuela de 28 de Noviembre, Escuela de Puerto San Julián, selección de Punta Arenas, Gimnasio Rocha, club San Miguel y el Hispano Americano.

No jugaron San Miguel e Hispano

Por el torneo “Aguas Magallanes” de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas, jugaban el viernes por la noche en el gimnasio del CEPARD (Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo) los primeros equipos de Hispano Americano y San Miguel, pero el encuentro no se pudo jugar debido a razones reglamentarias.

Ya a las 21 horas con la tribuna en un 30 por ciento, comenzó a comentarse el problema dado que ambos conjuntos estaban con camiseta clara y el reglamento estipula que para claridad de los árbitros, debe de haber colores distintos en cada equipo pero jugando en territorio neutral, el que oficiaba de local era Hispano Americano.

La reglamentación dice que el local deberá de cambiar de color, por lo que advertidos los árbitros del tema, se comunicaron con los técnicos de ambos equipos y establecieron el tiempo necesario como marca la reglamentación, por lo que la gente de Hispano envió a uno de los suyos a la institución para retirar otro conjunto de camisetas.

El dirigente no pudo volver a tiempo superando el tiempo estipulado por los árbitros, por lo que estos le dieron el partido ganado a San Miguel mientras que estadio se iba llenando de público, y consultado a posteriori, declaró que mucho tuvo que ver la cantidad de calles con tráfico cortado en derredor al centro de la ciudad, lo que impidió una mayor celeridad en la búsqueda de las camisetas.

Lo cierto es que Hispano pierde una gran oportunidad de sumar muy bien por una cuestión reglamentaria que ya se conocía, por lo que ahora los celestes están en las últimas posiciones del torneo Clausura, cundo en realidad vienen de ganar el torneo Apertura hace unos meses.

Ahora lidera Sokol con 27 unidades, seguido de Cordenap con 24, Inacap con 23, Español con 22, San Miguel con 20 mas los puntos del partido que no se jugó, UMAG con 18, Chile con 17, Metalúrgico con 14 y cierra Hispano con 12 puntos.