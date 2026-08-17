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Con un estadio “Lucho Fernández” lleno de un entusiasmado público, el combate de fondo de la velada mostró a un refulgente Damián Arias, boxeador en permanente ascenso en el último tiempo, quien con soltura y habilidad logró vencer al casi invicto galleguense Cristian Calfuquir, en el programado festival que organizara Dante Hindie y que tuvo lugar el sábado por la noche.

Si bien Calfuquir había logrado derrotar al calafateño en el “Nicanor Hernández” de Puerto San Julián en el invierno de 2025, éste se tomó la revancha con creces y se quedó además con el título Ambapa que ya tenía y que conservó con esta clara victoria que lo posiciona ahora como uno de los candidatos mas serios al profesionalismo en Santa Cruz luego de éste categórico resultado, por lo que se esperan novedades al respecto a muy corto plazo.

Previo al combate de fondo que culminó con el espectáculo de la noche, tuvieron lugar 9 combates preliminares donde en el primero de ellos el fueguino Alejo Márquez dio cuenta del sanjulianense Juan Manuel Vargas en cadetes hasta 57 kilos, y a continuación le tocó el turno a Alejandro Vilca también de El Calafate quien se quedó con la victoria frente a Nelson Diaz de Puerto Santa Cruz en 75 kilos para boxeadores mayores, por lo que la noche fue tomando color en la medida que avanzaban los combatets.

En el mismo peso se midieron dos locales con victoria para Maximiliano Gallardo sobre Carim Hindie, donde el ganador venía de haber perdido con Adrián Tolay en abril, por lo que esta ganancia le sirvió para recuperar energías y volver al sendero de la victoria, mientras que la continuidad del festival estuvo a cargo de dos cadetes de hasta 70 kilos con Bástian Saldivia de Río Gallegos enfrentando a Dilan Vázquez también capitalino, quien se llevó lo mejor para la casa con notable resultado.

Luego se medirían dos mayores hasta 69 kilos con Leonel Gutiérrez de San Julián frente a Ezequiel Juarez de El Calafate con ganancia para Martínez por puntos y seguidamente un combate de menores entre Samuel Martínez de Río Gallegos frente a Anders Condori de Perito Moreno, donde el árbitro resolvió suspender el combate en el segundo asalto y darlo por favorecido a Martínez, y curiosamente lo mismo aconteció en el combate siguiente, donde el galleguense Alexander Sarmiento fue declarado vencedor también en el segundo asalto frente a Nazareno Pereira de Puerto Santa Cruz.

En may9ores hasta 60 kilos el local Luciano Guerrero no tuvo problemas para ganarle a Miguel Barra representante de Gobernador Gregores y a esta altura ya comenzaban a palpitarse los dos combates finales de la velada donde el local Jesús Millalonco enfrentaría al fueguino Daniel Lincopan, algo que era esperado por todos los presentes y que resultó favorable al visitante, lo que evidentemente no dejó conforme al público que expresó su opinión al respecto.

Millalonco puso todo para ganar pero no le alcanzó a criterio de los jueces, a pesar del esfuerzo del local que encaró el combate con presencia física y mucha voluntad, pero el fueguino lo esperó con soltura y sumó lo mejor, aunque el público opinó distinto y lo hizo expresar, por lo que el ambiente se caldeó espectacularmente y se vino el espectáculo de fondo.

En éste si bien Calfuquir quiso aplicar toda su sapiencia, Arias fue un poco mas claro y le pelea venía como para empate pero una cuenta de protección sobre el final cambió las cosas y le dio una ajustada victoria al de El Calafate en un memorable combate que selló el buen espectáculo de la noche y Damián Arias se quedó con la victoria, por lo que los de El Calafate se llevaron tres resultados favorables con Vilca, Juárez y Arias por lo que tienen para festejar.

Resumiendo el resultado del festival fue mas que satisfactorio en un boxeo que va tomando cada vez mas injerencia en Santa Cruz con espectáculos dignos de buena factura, donde están representadas las mayoría de las localidades del centro-sur, y donde aparecen figuras que van tomando cuerpo en el mundo del boxeo amateur provincial, por lo que intentan seguir por el buen camino.