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En las últimas horas del martes y producto de una descompesación que le produjo un infarto al miocardio, falleció el boxeador caletense Jorge Fernando “Locomotora” Castro quien se encontraba en una sala de bingo en la localidad de Morón en la provincia de Buenos Aires acompañado de su pareja.

El ex campeón mundial que había iniciado su trayectoria en 1988 en su ciudad de Caleta Olivia junto a su primer promotor José Cifuentes, llegó en 1994 a apoderarse del título mundial mediano frente al americano Reggie Jhonson luego de una carrera deportiva llena de avatares debido a su poca predisposición al entrenamiento, pero con un estado físico realmente notable, y un golpe mas que poderoso en sus puños.

Quizás la demostración mas clara de esta tendencia tuvo lugar ese mismo año defendiendo el título frente a otro americano como Jhon David Jackson lo que tuvo lugar en Monterrey (Mexico) en un combate que a todas luces Castro perdía claramente en el noveno salto cuando sacó lo que se dio en llamar “la mano de Dios”, para nockear estrepitosamente al rival quien intentó superar el golpe pero no logró recuperarse al recibir otro mas que lo dejó defintiviamente afuera del combate.

Luego y sin mucho ruido Castro perdía el título frente a Shinji Takehara pero la demostración a través de los años de su voluntad, su entereza, su guapeza y su golpe mágico, le valieron para considerarlo uno de las mayores figuras del boxeo mundial a través del tiempo, sumado a los santacruceños que tuvimos la suerte de compartirlo en un sinfín de oportunidades, donde con humildad y siempre amistoso, el “Roña” Castro nos regaló gran parte de su vida.

Varios periodistas locales y de la provincia tuvimos la suerte de compartir por esos años la figura de Jorge Castro por varios escenarios del boxeo argentino, principalmente por la Federación Argentina de Boxeo en Buenos Aires, frente a rivales de la talla de Ramón Gaspar Avendaño o de otras figuras del mismo tenor, sumado a su calidad mundial y a su prestancia y buena predisposición que lució siempre.

Era clásico que después de cada combate, a través de su hermano y sus amigos reunieran a los periodistas de Santa Cruz a charlar de la pelea y que Jorge Castro pagaba estos gastos con amabilidad y sin retacear nada a nadie, “cerrando” incluso confiterías o lugares donde se producían estas reuniones para poder compartir con tranquilidad el diálogo sin interrupciones y siempre a su costo.

En los últimos tiempos ya dedicado solamente a mantener su gimnasio y viviendo en Buenos Aires, con un sentimiento solidario apoyó merenderos y comedores sociales para gente de bajos recursos, loque era de público conocimiento y que le valió también un reconocimiento de su calidad humana, ya alejado del mundo del boxeo el que descansó ya cumpliendo cuarenta años de vida.

Jorge Fernando Castro mas allá de haber tenido un pasaje bastante turbulento en varios aspectos de su vida, marcó un camino espectacular que le dio a los santacruceños la posibilidad de mostrar mas al mundo, poniendo a su ciuad y a su provincia en el candelero nacional y mundial con absoluta seguridad como lo marcan las estadísticas y la historia del deporte nacional y mundial.

Recordatorio periodístico

En los micrófonos de LU12 La Deportiva de la Patagonia recordaron la figura de Jorge Fernando Castro tres periodistas que vivieron su época desde los medios de comunicación como Carlos Saldivia, Elio Mayorga y Carlos Raúl Zapico quienes recordaron con historias y anécdotas la vida del boxeador y su paso por la historia del boxeo, su primeros combates, y hasta sus visitas a Río Gallegos comenzando por su primera vez en el gimnasio del Hispano Americano hasta su paso de hace poco mas de tres meses por la capital santacruceña.

carlos Zapico, Crlos Saldivia y Elio Mayorga recordando a Jorge “Locomotora” Castro

Elio Mayorga quien es uno de los relatores mas reconocidos de medios de comunicación del boxeo en Santa Cruz, contó historias que formaron parte de la vida del recordado boxeador en muchos aspectos, remarcando su buena afabilidad y su predisposición a lo que se debe agregar el dialogo siempre dispuesto y la voluntad de ayudar como se comprobó a través de los años.

Sin lugar a dudas que Jorge Fernando Castro dejó una página grande de la historia del deporte santacruceño pintada a través de los años en espejos de colores que marcaron para siempre la calidad, el corazón y la resistencia de un boxeador que dió cátedra de entereza y que será recordado por siempre en la historia no solamente del deporte provincial, sino en las páginas del deporte mundial nada mas y nada menos, llevando la bandera santacruceña a lo mas alto del planeta.