La noticia de la muerte de Jorge “Roña” Castro generó un fuerte impacto en el deporte y especialmente en la sociedad de Caleta Olivia, la localidad que lo vio nacer.

“La ciudad está conmocionada, es un día gris, un día triste, por esta noticia realmente impactante de un pibe de este pueblo, de un pibe de los barrios, de un pibe que a las piñas enfrentó la vida, se abrió camino y llegó a ser campeón del mundo”, inició diciendo Omar Latini entrevistado por La Opinión Austral.

“Todos los que vivimos en Caleta en la década del 90 tenemos alguna anécdota con el ‘Roña’ porque en una ciudad de 30 mil habitantes, nos cruzamos todos los días. En mi caso, como profesor de Educación Física, como deportista que jugaba fútbol en la Liga de Barrios, en lugares comunes como los gimnasios o las canchas, era habitual verlo al ‘Roña’ y los otros muchachos salir debajo del escenario donde está el gimnasio de entrenamiento de box, y compartir vestuario”, repasó.

“La ciudad está conmocionada, es un día gris”. OMAR LATINI

Al consagrarse campeón del mundo, en diciembre de 1994 en México, “nació un poco la leyenda del ‘Roña’ Castro, de haberle dado vida a Rocky, a la famosa película, porque la estaba pasando realmente muy mal arriba del ring, saca una mano prodigiosa, noquea a su rival y termina con todos los ojos ensangrentados, morados, y se hace famoso a nivel internacional, reconocido por propios y extraños“.

“Él siempre ponía a Caleta Olivia en todas sus declaraciones. A los dos, tres días de esa pelea, ya estaba de nuevo en su pueblo, se lo recibió con una caravana, con un camión de bomberos. En esos días se hacía la Gala del Deporte del ‘94, me tocó ser deportista destacado del fútbol de liga de barrios, y ahí estuvo el ‘Roña’ recibiendo su reconocimiento y tomándose fotos con todos y cada uno de los deportistas de todas las disciplinas, con los chicos, con los grandes, con una humildad muy grande“.

Consultado sobre cómo era el “Roña”, manifestó: “No era amigo del ‘Roña’, no teníamos una relación estrecha, sino un respeto mutuo, se esforzó y logró un importante título en el deporte, y él siempre me decía ‘profe’, me ubicaba en ese rol”.

“Lo veía arriba del ring como un crack, dominaba todo, y como deportista, no fue un deportista ejemplar, él mismo lo reconocía, era muy disciplinado con el entrenamiento, con la alimentación, con el cuidado de su salud, con sus hábitos. Si no, tal vez hubiésemos tenido un campeón para rato, pero sí, era un tipo muy querido por los más pobres, por los humildes, por la gente de los barrios“.

Latini consideró: “Anduvo por los caminos no adecuados, nadie tiene la varita para juzgar, pero rescato al hombre que, ya siendo adulto, y especialmente después de la pandemia, vuelve a sus orígenes, reconoce la situación de muchas familias, y se pone al hombro 14 comedores, 9 merenderos, y toma en su palabra la voz de mucha gente que no tiene la posibilidad de expresarse o de dar a conocer su necesidad”.

“No es lo mismo que salga un delegado de un comedor de un barrio a que un personaje mediático, conocido, público, nacional, internacionalmente, como ‘Roña’ Castro diga: ‘En Argentina hay hambre, en Argentina hay miseria, denle bola a los comedores, denle bola a los merenderos’. Además, hacía un gran esfuerzo para garantizar que miles de familias tuvieran un plato de comida caliente y los pibes una copa de leche, a ese hombre es al que reivindico y respeto más allá del deportista y del crack”.

Visita pendiente

En agosto, cuando el “Roña” estuvo en Caleta Olivia lo invitó a Semilla del Futuro, un comedor del Polo Obrero que está ubicado en la zona de chacras.

“Cocinaba al otro día porque estábamos en pleno temporal, mucha lluvia, barro, no se podía llegar. En el primer mensaje, lo primero que me dice es: ‘Mándame la ubicación’, no dijo ‘voy a ver si me da la agenda’. Le dije que lo pasaba a buscar al día siguiente porque queda lejos y estaba bastante intransitable, y ahí me mandó el audio diciéndome que él se iba ese mismo día, no iba a llegar“.

“A la semana estaba llegando un camión de alimentos para todos los comedores de Caleta Olivia”, añadió y destacó que “eso es el compromiso de un hombre que no se olvida de dónde viene, no se olvida de su ciudad, y no se olvida de aquéllos que hoy no la están pasando bien acá, en Caleta Olivia”.

El Polo Obrero cuenta con cuatro comedores: Manos a la Obra ubicado en el Barrio Bontempo, Semillas del Futuro en Zona de Chacra, Hoy por Ti, Mañana por Mí, y Granito de Arena en el Barrio Ceferino.

Entre los cuatro comedores “semanalmente se entregan más de 700 viandas y entre los ocho merenderos también se asisten cerca de 800 chicos, esa es la realidad que tenemos hoy en nuestra ciudad, sabiendo que no somos la única organización y sabiendo que todos los días se está aumentando la demanda”.

“Me había manifestado, que en su próximo viaje coordinemos para poder visitar algunos de los comedores que están funcionando”, acotó sobre la visita que quedó truncada ante su repentino fallecimiento.

Finalizando, Latini marcó: “Simplemente quiero destacar al deportista, al crack, al campeón, sabiendo que detrás de cada pibe que va a una escuelita deportiva puede estar el futuro campeón, pero no tenemos que apuntar sólo a eso, sino que tenemos que apuntar a la formación humana. Siempre he llamado a reflexión de que cada peso que se invierta en educación y en deporte, después lo vamos a ahorrar en salud y en terapias alternativas”.

Por último, expresó sus condolencias para todos los familiares y amigos que en Caleta “tenía muchos”.

“Que la voz del Roña permanezca sobre todo en la conciencia de aquellos que tienen que tomar decisiones para asistir a las familias que hoy están en situación de vulnerabilidad”, concluyó.