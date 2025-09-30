Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un festival de proporciones se presenta el próximo sábado en el gimnasio 17 de octubre contando con la organización de Dante Hindie como sucediera el pasado 7 de septiembre en el mismo escenario riogalleguense, pretendiendo ser cada vez mas importante y con 15 combates ya confirmados en su desarrollo.

La particularidad de este festival esta dado por la presentación de todas las escuelas de boxeo de la ciudad y con visitas de toda la provincia y de las provincias vecinas, tal el caso de Tierra del Fuego y del Chubut que estarán presentes con boxeadores de sus zonas.

Radiografía de Ring Side

A los fines de saber quienes serán los protagonistas, en el combate de fondo se enfrentarán dos valores en ascenso de Río Gallegos, tal el caso de Franco Meneses enfrentando al notable Cristian Calfuquir en un combate que se esperaba, con la particularidad de que Calfuquir viene invicto este año luego de haberles ganado a Damián Arias, a Lautaro Espinosa y a Jesús “Canelo” Alvarez en el festival anterior, por lo que va por su cuarta victoria, mientras que su rival tampoco se queda atrás habiendo derrotado a Joaquín Figueroa y al gregorense Claudio “El Formo” Rojas, ambos en el pasado septiembre.

De todos modos el festival tiene una cantidad de combates notable con un femenino donde Marianella Franco de AOMA San Julián que viene de perder con la ascendente Oriana Castro, se enfrentará con Nadia Millao de Trelew en el marco de los 54 kilos, y a continuación, algo que había adelantado La Opinión Austral en edición anterior y es el debut de Leonel “Motita Junior” Torres, hijo de Fabián “Motita”Torres que no necesita presentación dados los kilates de su historial, donde el pibe de Río Gallegos se medirá con el fueguino Alejo Marques.

Daiara Morales que empató en su última presentación con Maqui Ojeda, se medirá con Sandra Torres, local que viene de ganarle a Silvia López de AOMA, y en cadetes, Esteban Gaute lo hará contra el ushuaiense Daniel Valdez, mientras que en reconocido Enzo Cárcamo también en ascenso luego de vencer a Víctor Pérez, al chileno Cristopher Torres y a Lionel Zuñiga, medirá guantes con otro ushuaiense como Tomás Hernández.

Javier Arraque que perdió con Vallarino pero le ganó a Thiago Cruz, irá contra el mismísimo Thiago Cruz en combate revancha del pasado 7 de septiembre, y Álvaro Moreira se enfrentará a Tobías Dylan Ojeda que cayó con Cabral Guacheque hace pocos días en San Julián, y el local Alejo Almirón se medirá con Rodrigo Subelza del gimnasio Verón, y Diego Lozano con una y una (le ganó a Fransua Dupont pero perdió con Ezequiel Reyes) enfrentará a Facundo González de Ushuaia.

La que viene en ascenso es Oriana Castro, quien en esta oportunidad se medirá con la trelewense Tamara Aguilar en el marco de los 54 kilos, y Nahuel Baez quien fuera derrotado por Oñatibia en dos ocasiones, enfrentará a Alexis Becaran del gimnasio Rocha quien viene de ganarle al fueguino Brian Benitez y llegando a los combates finales, Facundo León de Sube élite luego de vencer al calafateño Villafañez, se medirá con el fueguino Daniel Linconpan en un peso de 75 kilos.

Finalmente Marcelo Morales que había empezado el invierno ganándole a Nicolás Diaz en Punta Arenas, cayó con el ascendente Millalonco, le ganó a Gerardo Gómez y perdió con Matías Verón, tendrá enfrente este sábado al de Trelew Alexander Vivanco en lo que será el combate de semifondo, de un festival que promete grandes espectáculos.

Guantes de Oro

La Secretaría de Deportes de la provincia de Santa Cruz anuncia la puesta en marcha del torneo “Guantes de Oro”, lo que tendrá lugar en el gimnasio del CEPARD el próximo 18 de octubre a las 20 horas.

Este torneo que cuenta con en antecedente de un hecho similar acaecido hace 48 años cuando llevaba esa denominación y se realizaba habitualmente en el Tito Wilson del Hispano Americano, volvería a contar con el auspicio oficial para un campeonato “casi” barrial como lo fue hace ya tantos años, por lo que los memoriosos del boxeo tienen especial recuerdo del campeonato y de las figuras que surgieron desde allí.