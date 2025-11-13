Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un combarte por demás interesante, el local Marcelo “Boxi” Morales dio cuenta del comodorense Ariel “Traidor” Basse del Team Abásolo de la ciudad petrolera, venciéndolo por puntos en el marco de los 60 kilos que acusaron en la balanza, por lo que para Morales significa otra victoria a las que sumó este año ganándole a Nicolás Diaz, a Gerardo Gómez en pelea y revancha, a Alexander Vivanco y los tropiezos con Jesús Millalonco y con Matías Verón, pero son mas las victorias por lo que es un año auspicioso.

El festival dio comienzo con el encuentro revancha en femenino con Sandra Torres contra Daiana “Batuquita” Morales quien ya había perdido el 4 de octubre y en este combate tuvo que superar la cuenta de protección y tratar de remontar lo que le costó mucho y no lo logró, por lo que la victoria fue nuevamente para Sandra Torres, que ya venia de ganarle hace dos meses a Sonia López.

En el segundo combate de la noche Leonel “Motita II” Torres en su segunda presentación en el ring, enfrentaba a Jeremías Pérez, y fue un revés para el hijo de Fabián Torres, porque cayó por puntos en su segunda presencia pero con todo el fervor para volver mejorando para representar a “Puños del Sur” el emblema de su padre Fabián.

El tercer combate puso al de El Calafate Kevin Villafañez contra el representa ter de AOMA San Julián Joaquín Robles, ganando el de la zona centro en los 75 kilos, y a continuación, fue Edgar Fuentes quien se midió con otro de San Julián como Thiago Cruz, quien venia de vencer hace poco a Jorge Arraque, pero Fuentes pudo mas y se quedó con el triunfo por puntos.

Para completar las preliminares, el del gimnasio Rocha Alexis Becaran logró su tercera consecutiva, dado que las otras dos también le fueron favorables contra Brian Benitez y contra Nahuel Baez, aunque venía de perder con Albert Cortez en el Maidana Pro en el Boxing Club, pero en ésta ocasión dio cuenta de Ezequiel Juarez, el calafateño que venía de ganarle a Lucas Jara en El Chalten.

la anteúltima pelea enfrentó a dos buenos rivales como Facundo Leon del Sulsa Elite, que ya superado su exclusión por un vendaje se enfrento nada menos que a Jesus Millalonco el pupilo de “Motita” Torres, que venía con varias victorias encima este año como contra Damián Arias y contra Marcelo Morales, pero cayó frente a León que pudo mas pero dejó sentada la posibilidad de una revancha, por lo que se esperan novedades al respecto.

Habrá boxeo en Caleta

Se viene un combate interesante en el Enrique Mosconi de Caleta cuando se enfrente el local Maximiliano Javier Noria con solo tres combates, contra el neuquino Franco Facundo Huanque en seis round esta noche, mientras que los boxeadores Franco Menenes de Río Gallegos y Damián Arias de El Calafate fueron nominados y están ahora entrenando en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento) en la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Nuñez, donde realizan un campus de entrenamiento con la selección argentina.

Cristian Calfuquir reconocido

En la jornada del pasado jueves, en el seno del Honorable Consejo Deliberante de la cuidad de Río Gallegos se reconoció entre otros deportistas, la figura de Cristian Calfuquir el invicto amateur de este año que viene haciendo las cosas con mucho esmero y llevándose importantes resultados.

Calfuquir este año logró vencer al calafateño Arias, a Lautaro Espinosa, a Jesús Alvarez y al galleguense Franco Meneses por lo que ha tenido singulares resultados este año, y de allí el reconocimiento del Consejo Deliberante.