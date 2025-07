Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una concurrida conferencia de prensa que incluyó la presentación de los principales combates que tendrán lugar en el festival previsto para este viernes por la noche en las instalaciones del Boxing Club, Marcos “Chino” Maidana aseguró que “..nada es imposible“…haciendo relación a la puesta en escena del festival que organiza “Chino Maidana Promotion” en el sur del país.

La velada tendrá como atracción principal el combate por el título argentino welter entre Marcelo “Rateka” Sánchez y Nicolás “Maldito” Jara. Además, abrirá con el enfrentamiento en categoría súper gallo entre Dylan “El Distinto” Navarro y Franco “Pajarito” Gauto.

También se presentarán Anabel “Avispa” Ortiz frente a Carolina Ferrari en mini mosca femenino, y Juan Camino González frente a Jonathan “Picante” Parada en super welter. En peso welter, se medirán Abram Martínez ante Miguel Ángel Scaringui, y en la pelea de semifondo se enfrentarán Lorenzo “Neno” Gerez y Christian “El Elegante” Andino.

La presentación comenzó con las palabras de uno de los hombres mas importantes de la organización como lo es Rodrigo Calabresse, quien manifestó el esfuerzo singular que debieron montar para estar presentes en Río Gallegos, aclarando con Maidana está con su familia de vacaciones en España pero que para cumplir con su compromiso llegó en las últimas horas a la Argentina y que concluido el festival, volverá a compartir en Europa con su familia que quedó allí esperándolo.

FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el día de su cumpleaños número 42, los invitados y lprensa le cantó el clásico “Feliz Cumpleaños” seguido de aplausos generalizados, por lo que fue un hecho simpático dentro del protocolo de la presentación y luego los boxeadores en el clásico “cara a cara” comenzando por Dylan Navarro el chubutense con cinco combates en el campo profesional e invicto, y Diego Hernández con dos victorias y cuatro derrotas mas un empate, para luego conocer a las damas, la mexicana Anabel “la Avispa” Ortiz ex campeona mundial, con la argentina Carolina Ferrari con cuatro victorias, seis derrotas y tres empates en su haber, luego el colombiano González también invicto con cinco victorias y su rival Jonathan “Picante” Parada con nueve combates ganados y cinco derrotas.

Luego se realizó la presentación del norteamericano Abram con 11 peleas ganadas, dos derrotas y un empate (de las 11 ganadas 9 por KO) con el cordobés Leonardo Puchetta con cinco ganadas y nueve perdidas y a continuación Lorenzo Gérez, con 10 combates ganados dos perdidos y un empate, frente a con Cristian Andino con 18 combates ganados, 10 perdidos y 2 empates, para finalmente presentar a Marcelo “Rateka” Sanchez con 13 combates ganados y 7 perdidos frente a Nicolás “Maldito” Jara con 11 ganados (2 por KO), cinco perdidos y tres empate, los dos que disputarán el título welter argentino.

Para darle continuidad al acto, tanto Maidana como Cababresse expresaron su agrado por la organización que todo marcha tal lo previsto y luego hablaron también el americano Abram y la mexicana Anabel Ortiz, quien hizo relación a la condición climática expresando que “sentía mucho el frío” pero que se podía sobrellevar bien.

Allí se dio por concluida la presentación y los boxeadores fueron al pesaje en la parte interna del edificio, habilitándose la posibilidad de entrevistas individuales con los púgiles por parte de los medios presentes. La Opinión Austral pudo hablar con todos ellos.

Nota con Fabián “Motita” Torres

El manager de Jesús Millalonco hizo relación a lo bien que viene preparándose su pupilo y la alegría por poder participar del evento que organiza “Chino” Maidana, sumado a que ya conoce a su rival por lo que será un combate mas estudiado pero siempre difícil por lo que se ha entrenado muy bien para esta confrontación.

“Motita” Torres tuvo unas palabras con las alternativas de poder contar con alguna organización que arme festivales locales lo que no sucede desde hace mucho tiempo y que hacen mucha falta, para la proyección de boxeadores.

Marcos “Chino” Maidana

Entrevistado por La Opinión Austral, el excampeón mundial enfatizó que todo se debía al trabajo y los contactos de Javier Castro, titular de AOMA Santa Cruz, a quien agradeció muy especialmente, sumado a que estaba realmente muy conforme con haber venido a Río Gallegos y poder llevar adelante este festival, comentó en medio de la gente que intentaba sacarse fotos con la figura.

“Le agradecemos por mover los hilos para que estemos acá”, manifestó .

“Pocas veces vine al sur pero me gusta. Traemos un título argentino en juego y a ESPN que llega a toda Latinoamérica. Tenemos también otras peleas muy importantes. Para nosotros, es muy importante traer esta competencia por un título. Los invitamos a todos, y un saludo grande”, dijo Maidana.

La mexicana Ortiz y su sobrenombre

Consultada la boxeadora mexicana Annabel Ortiz el porqué de su sobrenombre (Avispa) expresó que se debe a su velocidad y a su reacción en el combate, dejando aclarado que está bien preparada para este desafío y que es la segunda vez que viene a La Argentina, pero nunca tan al sur.

Abraham cuenta con un entrenamiento riguroso

El norteamericano Abraham dejó claro que su principal virtud es su entrenamiento riguroso, algo que cumple desde muy chico, remarcando que le gusta el combate y que está dispuesto a dar todo, para demostrar que su entrenamiento es intenso y completo, por lo que invitó a que se observe este detalle en el combate previsto para hoy”.

Encuentro con Pablo Grasso

En la previa de la presentación, Marcos Maidana fue recibido por el intendente Pablo Grasso.

Durante el encuentro, Maidana agradeció al jefe comunal por el respaldo al evento y conversaron sobre la importancia del deporte en la comunidad. “Estamos acá para hacer las cosas bien, lindas para la gente y para todo Latinoamérica”, expresó el ex púgil santafesino, acompañado por su equipo de trabajo, entre ellos Rodrigo Calabrese y Rodney Martín.

Durante la charla con la Dirección de Comunicación Pública del Municipio, Maidana reflexionó sobre su presente como promotor y su compromiso con el desarrollo del boxeo argentino.

“Hoy tenemos al Puma Martínez, el único campeón mundial argentino, y estamos buscando nuevos talentos por todo el país. Queremos cuidar al boxeador, dejar atrás prácticas abusivas y hacer crecer el deporte”, aseguró.

Consultado sobre su accidente en moto a comienzos de año, Maidana contó: “Fue un golpe duro. Estuve varios días sin moverme, pero salí adelante con fuerza mental. No fui al médico. Solo con la cabeza”. Además, destacó que no tiene cuentas pendientes con su carrera como boxeador. “Peleé con todos los que debía, incluso con Mayweather. No me quedó nada por hacer”, afirmó.

Sobre su estilo y si lo ve reflejado en algún boxeador actual, señaló: “Lo veo en el Puma Martínez. Pero cada uno tiene su estilo. Nosotros buscamos a los mejores por todo el país, incluso acá en la Patagonia”.

En su despacho, el intendente Pablo Grasso recibió a Marcos Maidana.

Fiel a su estilo sencillo, también se refirió a uno de los momentos más virales de su carrera: el famoso alfajor Guaymallén que comió luego de una pelea. “Siempre me lo pasaban, pero ese día lo agarré y lo comí. Salió en todos lados”, recordó entre risas.

Finalmente, Maidana invitó a toda la comunidad a asistir este viernes al evento. “Va a haber buenas peleas y un gran show. Los esperamos a todos en el Boxing Club”, cerró.