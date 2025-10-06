Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con unan notable participación y con un buen espectáculo de boxeo, se llevo a cabo un nuevo festival que contó con la organización del promotor Dante Hindie, con púgiles de la varias escuelas de la ciudad y con visitantes de Chubut y de Tierra del Fuego, sumado al combate estelar entre dos de las mayores promesas locales con victoria del prometedor Cristian Calfuquir.

El primer combate en mayores femenino enfrentó a Sandra Torres con Daiara Morales del gimnasio Verón, siendo victoria para la primera por puntos, representando a The Figther y en el marco de los 57/60 kilos, para luego dar paso a la pelea entre Esteban Gaute del gimnasio Verón frente al comodorense Cristian Correa con victoria para el local.

En el tercer enfrentamiento otro que promete para un futuro cercano es Enzo Cárcamo de The Figther quien venció al ushuaiense Tomás Hernández, cadetes con 75/80 kilos, mientras que la cuarta pelea fue revancha de la realizada el pasado 27 de septiembre donde Javier Arraque pupilo de Lito Albarracín le había ganado al sanjulianense Thiago Cruz y en ésta oportunidad se dio vuelta el resultado, dado que el boxeador de AOMA San Julián ganó al del Boxing Club en 63/66 kilos.

El juvenil Alvaro Moreyra de The Figther venció a Thobías Dylan Reynoso del Boxing en 69/75 kilos y otro que viene bien este año como lo es Diego Lozano le ganó a otro fueguino, el ushuaiense Facundo González en 60/64 kilos también por puntos y a continuación, otro juvenil como Alejo Almirón de The Figther cayó ante Rodrigo Subelza del gimnasio Verón en 56/60 kilos.

La ascendente Oriana Isabel Castro del Benjamín Verón se apoderó de la victoria como lo viene haciendo en cada festival, frente a la de AOMA San Julián Simone Torres en 48/51 kilos, marcando su preponderancia como con Marianela Franco o Mía Muñoz a quienes derrotó últimamente para apuntar a una excelente trayectoria este año.

A continuación se enfrentarían dos clásicos locales como Nahuel Báez frente a Alexis Becaran el primero de The Figther y el segundo del gimnasio Rocha, con victoria para Becaran por puntos en el marco de los 64/69 kilos y así se llegó al semifondo donde Marcelo Morales de The Figther enfrentó al de Trelew Alexander Vivanco ganando Morales en el segundo round sin dudarlo y definió el combate.

Finalmente se llegó al enfrentamiento que cerraría la noche y el festival, donde el prometedor Cristian Calfuquir fue un poco mas que Franco Meneses en el ámbito de 56/60 kilos, y se llevó el combate para sumar otro mas en su calidad de ganador este año, como lo viene haciendo desde julio cuando venciera al calafateño Arias.

Por delante estará ahora el “Guantes de Oro” donde Calo Guerrero será el anfitrión de las peleas y se llevará a cabo nada menos que en el Centro Provincial de Alto Rendimiento (CEPARD), para darle continuidad al crecimiento notable de la actividad en el último tiempo.

Motita Junior no pudo debutar

El joven Leonel “Motita Junior ” Torres no pudo debutar dado que su rival el fueguino Alejo Márquez de Río Grande no pudo asistir y el combate no se pudo realizar por lo que es la segunda oportunidad en el el hijo del reconocido Fabián “Motita” Torres no puede hacer su primera presentación arriba de un ring, pero estaría ya comprometido en el “Guantes de Oro” de los próximos días.