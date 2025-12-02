Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo sábado 6 de diciembre tendrá lugar el último festi9val del año en el gimnasio Juan Bautista Rocha, donde estará en juego la Copa Ciudad, en homenaje a un nuevo cumpleaños de Río Gallegos, donde estarán presentes los mas destacados y lo mas grande del boxeo local, con las figuras que han mantenido una trayectoria permanente durante el año.

Así y con la participación de varios púgiles de Tierra del Fuego que se unen al evento, hacemos un balance de cada uno, como llegan y que han realizado durante el año, por lo menos los mas reconocidos, por lo que ponemos en antecedentes de quienes son los protagonistas de la última fiesta del año.

En el primer combate de la tarde/noche, Jeremías Pérez que viene de vencer al debutante Leonel “Motita II” Torres, se enfrentará a un joven fueguino que pretende hacer sus mejores armas y se trata de Alejo Márquez, que estará en Río Gallegos haciendo las cosas de la mejor manera.

En el siguiente combate, el gregorense Claudio “Formo” Rojas que no ha tenido un año muy auspicioso perdiendo incluso contra el paraguayo Garcette y también con Meneses, Damián Airas y Lozano, intentará mejorar su condición anual contra Ezequiel Reyes, quien venció a Nicolás Alegre en El Calafate y a Diego Lozano en el festival de El Chalten, por lo que viene con todas las luces para rematar el año en el marco de los 64 kilos.

Entre las damas, Daiara Morales se medirá con Magui Ojeda, en combate revancha de la pelea que empataran el 7 de septiembre, por lo que será un combate aclaratorio de quien esta en mejores condiciones en estos 54 kilos femeninos, y el combate siguiente también será revancha, dado que en el último festival en Puerto Santa Cruz Marcos Mansilla de Gobernador Gregores se quedó con el resultado frente al local Nelson Diaz ambos con un peso de 81 kilos, y ahora ha llegado la hora de la revancha.

Lionel Ramírez que le ganara a Santiago Tiberio a principios de año en Gregores, enfrentará a Tobías Ojeda, uno de los pupilos de Lito Albarracín que seguramente estará en el rincón, tratará de mejorar su performance dado que perdió contra Cabral Guacheque en San Julián el 27 de septiembre y con Álvaro Moreira el 4 de octubre, por lo que intentará mejorar.

Esteban Gaute que viene de ganarle a Cristian Correa el 4 de octubre, enfrentará a un áspero como Teo Becerra, quien le ganara a Mateo Medrano en dos oportunidades durante el año, siendo la última en Puerto Santa Cruz hace unos días, por lo que tiene mucho para dar en este cierre del año.

Javier Arraque con sus 64 kilos al hombro y el soporte de Lito Albarracín le había ganado a Thiago Cruz de San Julián en septiembre, pero perdió con el mismo en octubre en la revancha, por lo que ahora enfrentará a Thiago Guerrero de El Calafate, quien viene con tres combate ganados este año, en Calafate a Isaías Rementería de Comodoro, a Alonso Cárcamo en El Chalten y a Alejandro Vilca, por lo que se proyecta como un buen futuro en juveniles.

Luego vendrán dos clásicos como Rodrigo Subelza que le ganó a Almirón, con Luciano Guerrero que tendrá en el rincón a Fabián Stout y en el marco de los 69 kilos, Edgar Flores ganador de Thiago Cruz y perdedor de Nicolás Astorga en punta Arenas, encarará el combate frente a Ezequiel Juarez, que si bien le había ganado a Nico Jara en el Chalten, perdió tres combates con Kevin Villafañez en Calafate, con Alex Becaran en Río Gallegos y con Juan Pérez en Puerto Santa Cruz, por lo que intentará mejorar lo suyo.

Otro combate femenino tiene como protagonista a la invicta en lo que va del año Oriana Castro, quien le ganara a Marianela Franco, a Mia Muñoz y a Simone Torres, pero la rival de este fin de semana será la fueguina Amara Quiroga, y vuelve Cristian “Chiqui” Pérez después de un tiempo, enfrentando a otro fueguino como David Cabrera de Río Grande.

Llegando al final de las preliminares Alexis Becaran que viene sumando muy bien este año a pesar de haber perdido con Albert Cortez en el Maidana Pro, le ganó a Brian Benítez en septiembre, a Nahuel Báez en octubre y a Ezequiel Juárez en noviembre, y ahora volverá a enfrentar a Báez que vienen con un año irregular en cuanto a rendimiento.

Luego vendrá el doble fondo con el invicto galleguense Cristian Calfuquir que tiene un año superlativo, habiéndole ganado a Damián Arias, a Lautaro Espinosa, a Jesús Álvarez y a Franco Meneses en su última presentación de octubre, y ahora tendrá enfrente al trelewense Ivon Jones.

Finalmente el combate que cerrará la velada será una revancha entre Facundo Leon que salvo por su exclusión con Ramallo viene muy bien, frente a Jesús Millalonco que este año tiene dos y dos, habiéndole ganado a Arias y a Marcelo Morales y habiendo perdido con Cheuque y con el mismo Facundo León por lo que esta es otra revancha, para cerrar la actividad anual de ambos.

Con este panorama se viene el último festival que concluirá con el año boxístico en la ciudad, con le mas destacado de los boxeadores que durante el año han brindado su esfuerzo en cada ocasión, por lo que esta conclusión, será el descanso activo para muchos.