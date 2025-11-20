Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde tiempos inmemoriales la práctica del boxeo ha tenido momentos de mucho ritmo y tiempos de letargo prolongado, pero este año como nunca la actividad ha tomado un cauce permanente y prolongado en todo el ámbito de la provincia, con festivales permanentes casi en forma mensual.

Esto le ha dado un marco de presencia notable en la actividad deportiva, y principalmente en el deporte de espectáculo, el que congrega cada vez a mayor cantidad de adherentes y público en general, en la medida en que ésta expansión se hace mas notoria.

Si se observa el desarrollo a través de los últimos meses, se pude comprobar que desde aquel primer festival de abril en Gobernador Gregores donde se afirmó mucho el espectáculo en el crédito local Claudio “Formo” Rojas con 8 combates mas todos amateur, la continuidad tuvo lugar el 10 de mayo en El Calafate, apuntando también a los valores locales como Nahuel Baez, Thiago Guerrero o Nicolás Alegre, complementado con boxeadores de toda la región.

Si bien parecía que había descanso, la actividad pasó a la vecina ciudad de Punta Arenas (Chile) con la organización de un veterano como “Chocolate” Fernández quien puso en valor un festival al que concurrieron varios argentinos como Marcelo Morales o Facundo León.

A los pocos días fue Puerto San Julián quien dio la renovación como un hecho concreto poniendo sus mejores exponentes con Thiago Tenorio, la jovencita Simone Torres y Marianella Franco y el momento superlativo vino con la presencia en Río Gallegos del Maidana Promotions, un festival de alto vuelo con profesionales y todo pero también con amateurs como Damián Arias de El Calafate y la gran figura que permanente invicto este año de Cristian Calfuquir, Alexis Becaran o Jesús Millalonco.

Luego aparecería el esfuerzo de Dante Hindie para poner en movimiento tres festivales que tuvieron lugar en Río Gallegos, el primero de ellos el 7 de septiembre donde aparecieron casi todas las grandes figuras del orden provincial amateur como Calfuquir, Meneses, Millalonco, Morales o Facundo León y tan solo una semana después, en El Chalten se realizaba otro festival con sus valores en danza.

Joaquín Milici, Ezequiel Reyes y Lucas Jara se mezclaron con otros nombres importantes como León, Morales, Meneses y Rojas con Isaías Acosta como figura, y el 27 de septiembre todo el espectro provincial se fue a San Julián otra vez, donde Cáceres, Damián Arias, Enzo Cárcamo y Julián Oñatibia fueron figuras, sumado al crecimiento notable de una jovencita que se llama Oriana Castro con otro desarrollo notable.

La segunda presentación de Dante Hindie sería en el mismo gimnasio 17 de Octubre de Río Gallegos el 4 de octubre con su segundo festival “Buscando talentos”, con las tres principales figuras de la capital como Becaran, Morales y Calfuquir y de allí a El Calafate para ponderar un festival con 12 combates, donde otra vez las figuras fueron Lozano, Morales, Tenorio, Guerrero, Milici y otros, para volver a Río Gallegos con el tercer festival de Hindie en un boliche bailable nada menos, donde otra vez las tres figuras fueron Becaran, León y Morales.

Parecía que todo se aquietaba pero Puerto Santa Cruz entró en vigencia poniendo la pasada semana otro festival en danza con varios de los habituales, donde Milici, Thiago Cruz o el local Nazareno Pereyra local, fueron la atracción de la noche y llega la hora de hacer algunas preguntas.

En base a este comentario, necesitábamos respuestas y entonces averiguamos para saber que en el mundo amateur el control de los boxeadores lo llevan un representante de la llamada Comisión Municipal de Boxeo, que en el caso de Río Gallegos recae sobre los hombros de Javier Rearte, que es el responsable del control, que ningún boxeador puede combatir en menos de seis días cada vez, plazo estricto siempre y cuando no haya perdido por KO, porque en ese caso se estira a 30 días y en algunos casos con un encéfalograma de por medio.

Que la Federación Argentina de Box no tiene injerencia en el ámbito amateur y solo las comisiones municipales determinan estos controles, por lo que sobre ellos recae una gran responsabilidad, dado que hay boxeadores que tiene una actividad continua en festivales, por caso para Río Gallegos Marcelo Morales como uno de los mas asiduos.

Interesante tema para quedarse mas tranquilo a la hora de pensar en la responsabilidad de los organizadores y de los boxeadores sobre su estado físico y saludable, lo que no es poca cosa, por lo que habrá que seguir adelante, porque si se hace bien el control, no habrá problemas ni cercanos ni futuros.