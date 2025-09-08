Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con buena concurrencia y con 13 combates de púgiles amateur se llevó adelante el pasado sábado el festival en el gimnasio 17 de Octubre, con la organización de Dante Hindie y con una representación amplia de las escuelas y gimnasios de la ciudad en el ámbito del boxeo.

Así se pudo concretar algo que hacía mucho tiempo no tenía lugar por falta de organizadores y que solo cuando se armó desde afuera como el caso del Maidana Promotions, se logró revertir por lo que este paso ha sido mas que importante para el desarrollo del boxeo en la región.

En la división de cadetes, Enzo Cárcamo de The Fligther se quedó con la victoria por puntos frente a Víctor “El Tanque” Pérez del gimnasio Eva Perón en 80 ki9los de pesos y Javier Arraque del Boxing Club le ganó por puntos a Thiago Cruz del Aoma San Julián en 63/66 kilos, abriendo los combates de la tarde.

En mayores y en femenino, Sandra Torres de The Fligther venció a Silvia López del Aoma San Julián en 57/60 kilos, Daira Morales del gimnasio Perón por su parte igualó (único empate de la jornada) con Magui Ojeda de la Escuela Pérez de Río Grande, y finalmente Oriana Castro del Benjamín Veron venció por puntos a Marianela Franco del Aoma San Julián en 51/54 kilos.

Luego vendrían los juveniles donde Franco Tolaba de 28 de Noviembre se quedaba con la victoria frente a Alejo Almirón de The Fligther en 56/60 y Diego Lozano de The Fligther hacía lo propio ganándole a Fransua Dupont de Puños del Sur en 60/64 y Julián Oñatibia de Comodoro Rivadavia le ganaba a Nahuel Baez de The Fligther en 64/69 kilos.

Alexis Becaran del gimnasio Rocha vencía a Brian Benitez de la Escuela Pérez de Río Grande en 60/64 y Franco Meneses de The Fligther se quedaba con los puntos frente a Joaquín Figueroa también fueguino de Río Grande, mientras que el crédito local Cristian Calfuquir de Los Arcángeles le ganaba al comodorense Jesús “Canelo” Alvarez en 56/60 kilos.

Finalmente en el anteúltimo combate de la noche, el pupilo de Fabián “Motita” Torres Jesús Millalonco del gimnasio Puños del Sur vencía a Marcelo Morales de The Fligther en el marco de los 60/64 kilos y en lo que sería el combate estelar, perdía por desclasificación Facundo Leon frente al ganador Lautaro Ramallo en 69/75 kilos y culminaba todo el espectáculo de la noche.

Un intenso trabajo de la organización primero para reunir a los boxeadores y luego para llevar adelante el evento, por lo que la concreción del mismo fue mas que satisfactoria.

Noche de campeones en El Chalten

Para el próximo sábado se programa la llamada “Noche de Campeones” en el gimnasio Municipal de El Chalten organizado por la escuela municipal de boxeo a cargo de Sergio Sanchez, con púgiles locales y de Calafate, Río Gallegos, San Julián, Las Heras y las ciudades chilenas de Punta Arenas y Puerto Natales.

Con 4 exhibiciones y 15 combates el festival promete mucho movimiento, dando inicio a las 19 horas, por lo que en la próxima edición estaremos con el listado de los boxeadores y sus rivales para este fin de semana.