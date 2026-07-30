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El tiempo avanza, pero para la familia, los amigos y los compañeros del subcomisario Gabriel Trujillo el dolor permanece intacto. Este domingo se cumplirán dos meses de la muerte del efectivo de la Policía de Santa Cruz, una pérdida que conmovió profundamente a la comunidad de Caleta Olivia y a toda la fuerza provincial. Lejos de apagarse, el reclamo de justicia volverá a hacerse escuchar en las calles mediante una marcha de antorchas que buscará mantener viva la memoria del jefe policial y renovar el pedido para que el hecho no quede impune.

La concentración fue convocada para las 17:30 en el monumento El Gorosito, uno de los símbolos más representativos de la ciudad. Desde allí partirán familiares, allegados, compañeros de trabajo y vecinos que acompañaron a Trujillo durante su vida y que hoy continúan reclamando el esclarecimiento total de la causa judicial.

A través de las redes sociales, los organizadores difundieron la convocatoria con un mensaje cargado de emoción y de un fuerte contenido preventivo. “¡Justicia por Gabriel Trujillo! Unidos en memoria y justicia, por todos los que perdieron su vida en un accidente de tránsito. Traé tu vela. La negligencia al volante destruye familias“, expresa la publicación que comenzó a multiplicarse durante las últimas horas.

La movilización no solo estará dedicada al recuerdo del subcomisario, sino que también pretende transformarse en un espacio de reflexión sobre las consecuencias irreparables que generan las conductas imprudentes al volante.

Un accidente que cambió la vida de muchas personas

El hecho ocurrió el pasado 30 de mayo sobre la Ruta Provincial N.º 12, en el tramo comprendido entre el sector conocido como La Chivería y la zona de la Difunta Correa, antes del ingreso a Cañadón Seco.

Según surge de la investigación, Gabriel Trujillo circulaba en su motocicleta con destino a Cañadón Seco cuando fue impactado desde atrás por un automóvil blanco que transitaba en el mismo sentido.

El estado en el que quedó la moto. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La violencia del choque provocó gravísimas lesiones al efectivo policial, quien fue trasladado de urgencia y permaneció internado durante varios días en la unidad de terapia intensiva luchando por su vida.

Pese al esfuerzo del personal médico, el subcomisario falleció, generando una profunda conmoción no solo entre sus familiares y amigos, sino también dentro de la Policía de Santa Cruz, institución donde desarrolló gran parte de su carrera profesional y era ampliamente reconocido por sus compañeros.

Su muerte provocó innumerables mensajes de despedida y múltiples homenajes en distintas localidades de la provincia.

Una cruz en el lugar donde todo terminó

El dolor de quienes compartieron la vida con Gabriel encontró hace pocos días una nueva forma de expresión. En el mismo sitio donde ocurrió el accidente, familiares, amigos y compañeros instalaron una cruz en su memoria.

Cristian Alonso tiene 25 años y estaba bajo los efectos del alcohol. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El sencillo pero profundo homenaje busca mantener vivo el recuerdo del subcomisario en el lugar donde perdió la vida y representa, además, un símbolo permanente del pedido de justicia que acompaña a sus seres queridos desde el primer día.

Amigos y colegas de Gabriel Trujillo, colocaron una cruz en el lugar del accidente.

Para quienes participaron del emotivo encuentro, ese espacio dejó de ser únicamente un tramo de ruta para convertirse en un sitio cargado de memoria y de reflexión sobre las consecuencias que puede provocar una conducta irresponsable al volante.

La investigación judicial continúa

Mientras la familia intenta sobrellevar el duelo, la causa judicial continúa avanzando en el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de Caleta Olivia. El conductor del automóvil involucrado fue identificado como Cristian Alonso, de 25 años y con domicilio en Cañadón Seco.

Uno de los elementos más relevantes incorporados al expediente fue el resultado de la extracción sanguínea practicada al automovilista luego del siniestro. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el análisis determinó una alcoholemia de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

El estado en el que quedó el auto de Alonso. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

Durante las actuaciones también fueron secuestradas bebidas alcohólicas halladas en el interior del vehículo. Estos elementos forman parte del conjunto de pruebas que analizan los investigadores mientras avanzan las pericias accidentológicas destinadas a reconstruir con precisión la mecánica del impacto y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder. La causa permanece en etapa de investigación y aún restan incorporarse distintos informes técnicos considerados clave para el desarrollo del expediente.

Una marcha que trasciende un caso particular

La convocatoria prevista para este domingo busca transformar el dolor individual en un mensaje colectivo. Quienes impulsan la movilización sostienen que la tragedia de Gabriel Trujillo refleja una problemática que continúa cobrándose vidas en las rutas argentinas: la conducción bajo los efectos del alcohol y otras conductas imprudentes.

Por ese motivo, además de exigir justicia por el subcomisario, la marcha pretende visibilizar la necesidad de fortalecer la responsabilidad vial y generar conciencia para evitar nuevas tragedias.