Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición del Torneo Copa Wilson Parada, uno de los eventos más esperados del hockey regional, que se desarrollará los próximos 22 y 23 de agosto en el Gimnasio Pancho Cerda de Caleta Olivia, bajo la organización de la Asociación de Hockey Santa Cruz Norte.

La convocatoria continúa generando una gran respuesta por parte de los equipos. La organización confirmó que la categoría Mamis ya tiene cupos completos, reflejando el interés que despierta la competencia entre los clubes de la región.

En tanto, quienes deseen participar en las categorías Primera Damas y Primera Caballeros aún están a tiempo de sumarse, aunque deberán hacerlo con rapidez: solo quedan dos cupos disponibles en cada una.

El torneo llevará el nombre de Wilson Parada, en homenaje a una figura muy querida y vinculada al desarrollo del hockey, y promete reunir durante dos jornadas a destacados equipos en un fin de semana de intensa actividad deportiva.

La competencia es organizada por la Asociación de Hockey Santa Cruz Norte.

Los interesados en asegurar su participación pueden comunicarse con Edda al 2974-72-4530 para realizar la inscripción o solicitar mayor información.

Wilson Parada: un legado que trasciende el deporte

La próxima edición del torneo organizado por la Asociación de Hockey Santa Cruz Norte llevará el nombre de Wilson Eduardo Parada, en homenaje a uno de los dirigentes deportivos y sociales más influyentes y queridos de Caleta Olivia. Su incansable trabajo por el desarrollo del deporte y su fuerte compromiso con la comunidad dejaron una huella imborrable, motivo por el cual su figura continúa siendo reconocida en distintos ámbitos de la ciudad.

Su aporte al hockey fue determinante. Durante su gestión impulsó la concreción de la primera cancha de césped sintético para hockey en el Estadio Municipal, una obra que marcó un antes y un después para el crecimiento de la disciplina en la región. Ese legado explica que, años después de su partida, los torneos locales sigan llevando su nombre como una forma de mantener vivo su recuerdo.

Parada también fue un pionero del handball en Caleta Olivia. Fue fundador de la Asociación Caleta Olivia de Balonmano (ACOBAL), institución que sentó las bases para el desarrollo y la expansión de este deporte en la ciudad. Además, desempeñó funciones como director de Deportes de la Municipalidad de Caleta Olivia y ocupó distintos cargos dentro del Ministerio de Desarrollo Social, siempre vinculado a proyectos de inclusión y promoción deportiva.

Su vocación de servicio trascendió el ámbito deportivo. Durante la pandemia de COVID-19 integró como voluntario el Plan DetectAr, colaborando en tareas de asistencia a los vecinos en uno de los momentos más difíciles que atravesó la comunidad. Fue precisamente en esa labor solidaria donde contrajo el virus que provocó su fallecimiento, el 20 de noviembre de 2020, generando un profundo pesar en toda la provincia de Santa Cruz.

La comunidad de Caleta Olivia sigue rindiendo tributo a la memoria de un dirigente que entendió al deporte como una herramienta de integración, crecimiento y transformación social.

Como reconocimiento a su entrega y compromiso con la sociedad, el Hospital Modular Wilson Parada perpetúa su nombre, al igual que este torneo de hockey, que busca rendir homenaje a una persona cuya pasión por el deporte, la gestión y el trabajo comunitario sigue siendo un ejemplo para las nuevas generaciones.

Este reconocimiento convierte a la Copa Wilson Parada en mucho más que una competencia deportiva: representa un tributo a la memoria de un dirigente que entendió al deporte como una herramienta de integración, crecimiento y transformación social.