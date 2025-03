Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 19 de febrero, hace un mes, Roberto Argel (48) se convirtió en la primera víctima de un homicidio en Caleta Olivia. En hombre se encontraba de pie en la entrada de una vivienda de la avenida Santa María del barrio Ceferino Namuncurá, cuando fue alcanzado por un balazo en el abdomen. Si bien fue trasladado al Hospital Zonal “Padre Tardivo“, y los profesionales de la salud hicieron hasta el último esfuerzo para salvarle la vida, terminó falleciendo a raíz de la gravedad de la herida.

Fuentes oficiales le indicaron al diario La Opinión Austral que el hombre fue asesinado de manera injusta, ya que no estaba involucrado en la pelea que había ocurrido minutos antes en el lugar, donde estuvieron implicados familiares y otro grupo. “No tenía nada que ver, pobre hombre“, señalaron fuentes consultadas por este medio. Esa madrugada hubo una gresca entre varias personas que terminó de la peor manera: cinco individuos a bordo de un auto pasaron por la calle y dispararon en contra de la casa.

Daniela, quien estaba en una relación amorosa con la víctima desde hace años y tenían una hija en común, habló con La Opinión Austral, aunque reconoció que no confía en nadie por lo sucedido días atrás con su pareja. “Con mí marido vivíamos en Piedra Buena, a los 19 años nos fuimos a vivir a Pico Truncado y ya hacía casi cuatro años que no visitábamos Caleta Olivia, él no tenía nada que ver con esa gente“, comentó la mujer.

Asimismo, manifestó que Argel se encontraba en la localidad de El Gorosito debido a una propuesta laboral. “Trabajaba en las represas, pero como sabes las obras están paradas, y él tenía posibilidad de entrar a trabajar en otro lado porque era capataz en la empresa”, contó y le insistió a este medio en “que quede claro que no estábamos ni enterados, ni conocíamos a esa gente, mí marido, cuando nos fuimos, nunca más quiso saber de los parientes que tenía (en Caleta)”.

Argel junto a su pareja y su hija.

Detenido con preventiva

El 25 de febrero, la División de Investigaciones (DDI) encabezó allanamientos ordenados por el juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 en viviendas de los barrios Rotary XXIII, Nuevos Pobladores y Los Pinos. Las tareas, que estuvieron a cargo del comisario mayor Pablo Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones Norte y fueron supervisadas por el ministro de Seguridad Pedro Pródromos, culminaron con el secuestro de evidencias.

Además, en el marco de los procedimientos se detuvo a dos hombres de 26 y 23 años de edad, sospechados de haber disparado la madrugada de aquel miércoles. El magistrado los indagó a ambos el día 26, el primero de ellos fue liberado y el segundo, llamado Ezequiel Carrizo, que no tiene antecedentes penales, quedó privado de su libertad. Días atrás, tras los 10 días hábiles correspondientes, Pérez Soruco resolvió la situación procesal del joven y le dictó prisión preventiva.