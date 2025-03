Luego de que Yanina Latorre contó en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, que Barby Silenzi y El Polaco se habían separado, la bailarina rompió el silencio y desmintió tales dichos.

“Él estaría con alguna “cosita”… ella se enteró y se enojó”, fueron los motivos que dio Latorre.

En medio de tantas especulaciones, Silenzi dio una nota para el programa de De Brito y, tras ser consultada por la supuesta separación, la bailarina, irónica, lanzó:“¿Qué separación, vos estás separado? ¿Cuándo me separé que no me enteré?”.

Luego, sobre los rumores de infidelidad, Silenzi se mostró sorprendida por demás, y, se preguntó: “¿Infiel? ah, no me acuerdo”; además, se mostró feliz y sostuvo que está de novia con “El Pola” y negó cualquier tipo de crisis en la relación.

“Quizás, como no subimos (…) Nosotros tomamos la decisión de no subir tantas fotos juntos porque la gente es tan mala y nos tira tanta mala onda… preferimos ir tranqui. Los fans y demás empiezan a ver que no compartimos imágenes y habrán enviado mensajes”, explicó la bailarina.

“Estamos conviviendo”, afirmó Silenzi y se mostró esperanzada ante alguna posibilidad de compromiso. “La estoy remando en dulce de leche, pero ya va a llegar”, aseguró.

El Polaco y Barby Silenzi fueron interrumpidos mientras tenían relaciones sexuales

Sin embargo, antes de que esto suceda, en su programa de streaming “Bondi Live” Ángel decidió llamar a El Polaco para constatar si era verdad que estaban separados, pero la respuesta sorprendió a todos. “¡Angelito! Estábamos haciendo el amor, para el amor no hay horarios”, se lo escuchó decir al cantante, quien despejó todas las dudas sobre su presente sentimental con la bailarina.

Leé más notas de La Opinión Austral