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Prefectura Naval Argentina llevó adelante un amplio operativo contra el narcotráfico que incluyó 14 allanamientos en distintos puntos del país. Siete de los procedimientos se concretaron en Santa Cruz: seis en Caleta Olivia y uno en Pico Truncado.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo del juez subrogante Claudio Vázquez, y se desarrollaron además en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Siete allanamientos en Santa Cruz

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Prefectura, quienes durante el despliegue identificaron a 79 personas y secuestraron distintos elementos que serán incorporados a la investigación.

Qué secuestró Prefectura

Entre los elementos incautados durante los procedimientos se encontraron distintas cantidades de estupefacientes, armas de fuego y una importante suma de dinero en efectivo.

En relación con las drogas, los efectivos secuestraron 15 gramos de cocaína, tres envoltorios con cocaína y 0,6 gramos de marihuana.

También fueron incautadas dos armas de fuego, 113 municiones y cinco cargadores.

En cuanto al dinero, los investigadores secuestraron $2.327.400, 845 dólares estadounidenses y 1.025.000 guaraníes.

A esto se sumaron 23 teléfonos celulares, cuatro balanzas digitales, elementos de corte, dos notebooks y documentación, considerados de interés para la causa.

Según informó Prefectura Naval Argentina, el aforo total de los elementos secuestrados supera los $33 millones.

La causa continúa bajo investigación

Los procedimientos forman parte de una investigación que busca determinar el grado de vinculación de las personas identificadas y establecer el alcance de la presunta organización vinculada al narcotráfico.

Hasta el momento, la información oficial difundida por Prefectura no precisó si hubo personas detenidas como resultado de los allanamientos. La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado Federal de Caleta Olivia.