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La comunidad santacruceña difundió este jueves un pedido de oración por Alma Avril Collado, la niña de 10 años que permanecía internada en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, y regresó a Santa Cruz junto a su mamá, Tamara, la semana pasada.

“Alma Collado tiene 10 años, es paciente oncológica y, por recomendación médica, se encuentra en Caleta Olivia acompañada por su mamá. Hoy queremos unirnos en oración por ella. Pedimos al Señor que calme todo dolor, renueve sus fuerzas y obre un milagro de sanidad en su vida”, se indicó en el mensaje replicado por vecinos y medios de la región.

“Pedimos que fortalezca y sostenga a su mamá y a toda su familia, dándoles fuerza para atravesar este momento. Invitamos a toda la comunidad a unirnos en una sola oración por Alma, acompañándola con fe, amor y esperanza”, cerró el pedido.

Antes de regresar a Santa Cruz, la familia de Alma realizó un pedido público para conseguir su traslado sanitario. La niña se encontraba derivada desde hacía varias semanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, según explicó su mamá, por indicación médica debía retornar a la provincia para continuar con su atención y recibir cuidados paliativos.

Alma fue internada inicialmente durante ocho días en el Hospital de Comandante Luis Piedra Buena y luego trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del nosocomio de Caleta Olivia. Posteriormente, fue derivada al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, con el objetivo de obtener un diagnóstico y continuar con su tratamiento.

En los últimos días, su mamá había solicitado la intervención de las autoridades provinciales y de la Caja de Servicios Sociales para concretar el regreso a Santa Cruz. “Alma no puede esperar”, había planteado, al advertir que la familia necesitaba una solución urgente para realizar el traslado.

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