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Un total de ocho allanamientos realizados en Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia permitieron hallar más de una tonelada de recortes de cobre de alta tensión y secuestrar teléfonos celulares, documentación, herramientas y otros elementos de interés para una investigación judicial por encubrimiento.

Los procedimientos se llevaron adelante durante la mañana del viernes 30 de octubre, por disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Pico Truncado. El operativo estuvo a cargo de la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia, dependiente de la Policía de Santa Cruz, con la colaboración de Fuerzas Especiales Zona Norte y la División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, con la participación de distintas divisiones policiales de Santa Cruz y Chubut.

El despliegue fue supervisado por el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, junto al secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez.

En Caleta Olivia se concretaron cinco allanamientos en distintos sectores de la ciudad. Allí, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, cuatro cuadernos con anotaciones, una carabina calibre .22 con trece cartuchos y una motosierra, entre otros elementos.

Por otra parte, en Comodoro Rivadavia, Chubut, se realizaron tres procedimientos, dos de ellos en establecimientos dedicados a la compra y el acopio de metales. En una de las chatarrerías, ubicada en el barrio Stella Maris, se encontró una tonelada de cobre de alta tensión. También fueron incautadas balanzas industriales, herramientas de corte, dispositivos móviles y cuadernos con anotaciones.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones, herramientas, balanzas industriales y documentación.

El segundo establecimiento inspeccionado se encuentra en el sector de Kilómetro 17. Allí se secuestraron teléfonos, documentación, herramientas, motosierras, balanzas, equipos de registro, una motocicleta y cables. Además, los investigadores constataron la presencia de una importante suma de dinero en efectivo.

Los elementos incautados serán incorporados a la causa, que busca determinar las circunstancias del hecho y establecer las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

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