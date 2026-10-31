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La investigación por el asalto armado cometido en un comercio de Pico Truncado sumó un nuevo detenido. Personal de la División de Investigaciones (DDI) de esa localidad arrestó este viernes 30 de octubre a un hombre mayor de edad, señalado en el marco de las actuaciones judiciales por el robo calificado ocurrido el 29 de septiembre en el local Especias Agustín.

El procedimiento se realizó alrededor del mediodía y fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Cimini, con la Secretaría de Instrucción desempeñada por Lorena González.

El frente del comercio Especias Agustín, donde ocurrió el robo durante la noche del martes en Pico Truncado.

La medida representa un nuevo avance en una causa que busca identificar y detener a los integrantes del grupo que irrumpió armado en el comercio, redujo a sus ocupantes y escapó con dinero en moneda argentina y extranjera.

Dos detenidos en Trelew y un tercer sospechoso en Pico Truncado

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Santa Cruz, la detención de este viernes se produjo luego de otro operativo realizado el miércoles 28 de octubre en la provincia de Chubut.

En esa oportunidad, personal de la DDI de Pico Truncado trabajó de manera conjunta con integrantes de las Divisiones Policiales de Investigaciones (DPI) de Trelew y Rawson. Como resultado de las tareas investigativas, dos hombres mayores de edad fueron detenidos en la ciudad de Trelew por su presunta vinculación con el asalto ocurrido en Santa Cruz.

Dos días después, los investigadores concretaron la detención de un tercer sospechoso en Pico Truncado. De esta manera, ya son tres los hombres detenidos en el marco de las últimas medidas desplegadas para avanzar sobre la banda.

La causa continúa bajo intervención del Juzgado de Instrucción N° 1, que dispuso las medidas procesales correspondientes.

Cómo fue el violento asalto a Especias Agustín

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el martes 29 de septiembre, alrededor de las 21:20, en el comercio Especias Agustín, ubicado sobre calle Perito Moreno al 100, en el barrio Gobernador Gregores de Pico Truncado.

Según la reconstrucción realizada a partir de los testimonios de las víctimas y las actuaciones policiales, cuatro hombres con los rostros cubiertos ingresaron al inmueble cuando se aproximaba el horario de cierre.

Los cuatro hombres habrían ingresado con los rostros cubiertos, armas de fuego, guantes y equipos portátiles de comunicación.

Los asaltantes portaban armas de fuego, guantes y equipos portátiles de comunicación. Una vez dentro, intimidaron y redujeron a las personas que se encontraban en el lugar para exigirles dinero.

El grupo recorrió distintos sectores del comercio y de la vivienda que funciona en el mismo inmueble. Durante el asalto, una de las personas fue obligada a permanecer en el piso y sujetada con un precinto plástico, mientras que el propietario fue trasladado hacia una habitación ubicada en la parte posterior.

El frente del comercio Especias Agustín, donde ocurrió el robo durante la noche del martes en Pico Truncado.

Los delincuentes lograron apoderarse de un sobre con dólares estadounidenses y pesos chilenos. También sustrajeron dinero en pesos argentinos.

De acuerdo con información policial conocida durante la investigación, el botín habría incluido más de 1.500 dólares, alrededor de 200.000 pesos argentinos y moneda chilena. No obstante, no se difundió oficialmente una cifra definitiva sobre el monto total sustraído.

La esposa del comerciante logró pedir ayuda

Uno de los momentos determinantes del episodio se produjo cuando la esposa del propietario consiguió salir del inmueble mientras los asaltantes todavía permanecían en el lugar.

La mujer logró pedir auxilio y alertar sobre lo que estaba ocurriendo. La intervención policial, que comenzó tras una comunicación del Centro de Monitoreo Local, habría acelerado la huida de los delincuentes.

Antes de escapar, los hombres dejaron al dueño del comercio atado en la habitación posterior y se retiraron en un automóvil que los esperaba en las inmediaciones.

Las primeras informaciones indicaron que el vehículo utilizado para la fuga sería de color rojo, un dato que fue incorporado a las distintas líneas de investigación.

El tercer detenido por el asalto a Especias Agustín, donde maniataron a los dueños y robaron dolares y pesos chilenos.

El episodio motivó un importante despliegue policial y la intervención de distintas áreas especializadas para reconstruir los movimientos de los autores y establecer sus identidades.

Los primeros allanamientos y las pistas que llevaron a Chubut

La investigación ya había tenido avances durante los primeros días de octubre. El sábado 3, personal de la DDI de Pico Truncado y Caleta Olivia realizó tres allanamientos por orden del mismo juzgado.

Dos procedimientos se concretaron en viviendas de Pico Truncado, una sobre calle José Fuchs y otra en el barrio Perón. El tercero tuvo lugar en una propiedad de la zona de chacras de Caleta Olivia.

Los investigadores realizaron tres allanamientos en dos ciudades. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Durante esos operativos, los investigadores secuestraron prendas de vestir, un dispositivo DVR, teléfonos celulares, municiones calibre .22 y un cargador para un arma de 9 milímetros.

También incautaron dos vehículos: un Volkswagen Gol Trend y un Chevrolet Onix rojo. Sobre este último, la verificación policial determinó que habría sido robado en Trelew, Chubut, a principios de septiembre.

En uno de los vehículos y en una de las viviendas inspeccionadas también encontraron sustancias estupefacientes. Por ese motivo intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, que dispuso el secuestro de las sustancias. Un hombre mayor de edad fijó domicilio y quedó a disposición de esa sede judicial.

En ese primer despliegue, otro hombre había sido aprehendido luego de que el conductor de uno de los vehículos desobedeciera una orden policial de detener la marcha. Fue interceptado en inmediaciones de Vélez Sarsfield y Mitre, en Pico Truncado, y posteriormente recuperó la libertad, aunque quedó vinculado a las actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad.

La investigación se extendió a la provincia de Chubut

El avance de las pesquisas llevó a los investigadores hasta Trelew, donde el miércoles 28 de octubre se realizaron tres allanamientos vinculados con el asalto a Especias Agustín.

Los procedimientos se concretaron con la colaboración de efectivos de la Policía del Chubut y permitieron avanzar en la identificación de personas que estarían relacionadas con el hecho.

En uno de los domicilios, ubicado sobre calle Ecuador al 1634, cerca de la intersección con Corrientes, se desarrolló uno de los operativos. Las otras dos medidas también formaron parte de la misma investigación.

Tapa de La Opinión Austral del jueves 1 de octubre del 2026.

Como resultado de ese trabajo conjunto, dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Trelew. La posterior detención de un tercer sospechoso en Pico Truncado, concretada este viernes, representa un nuevo paso en el expediente.

Por el momento, la información oficial no precisa si los tres detenidos habrían tenido participación directa en el ingreso al comercio, en la reducción de las víctimas o en la logística de la fuga.

La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, mientras se procura establecer la responsabilidad de cada uno de los sospechosos y determinar la identidad y participación de los restantes integrantes del grupo.

El caso está caratulado como robo calificado, en función de la utilización de armas de fuego y la violencia ejercida contra las personas que se encontraban en el inmueble.