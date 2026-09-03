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Una investigación por un presunto hecho de amenazas calificadas y lesiones, ocurrido días atrás en Puerto Deseado, derivó en dos allanamientos realizados en Caleta Olivia. Los procedimientos fueron concretados el martes primero de septiembre y permitieron secuestrar armas, municiones y otros elementos que serán analizados por la Justicia.

Las diligencias estuvieron a cargo de efectivos de la División de Investigaciones (DDI) y Narcocriminalidad de la localidad portuaria, quienes trabajaron durante varios días para establecer la identidad y el paradero de las personas que estarían vinculadas con el episodio.

Personal de la DDI durante la requisa en la vivienda. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Todo por un préstamo de dinero

La causa comenzó el pasado 27 de agosto, cuando un vecino se presentó ante las autoridades para denunciar que había sido abordado en su vivienda por dos hombres. De acuerdo con su relato, los sospechosos le habrían provocado lesiones y lo habrían amenazado con un arma de fuego.

El hecho se habría producido en el marco de una controversia relacionada con préstamos de dinero. A partir de la denuncia, los investigadores desplegaron distintas tareas destinadas a reconstruir lo ocurrido, reunir información y localizar a los presuntos involucrados.

Con los avances obtenidos, el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado ordenó realizar dos allanamientos en domicilios situados en la ciudad caletense. Los operativos se concretaron de manera conjunta entre las DDI de Puerto Deseado y Caleta Olivia, con apoyo de Fuerzas Especiales y de la División Criminalística de Caleta.

El arma y las municiones secuestradas en una de las casas. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

El resultado de los allanamientos

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró una escopeta calibre 16 y cartuchería de diferentes calibres. Entre las municiones encontradas había proyectiles calibre .300, 12, 14, .22, .38 y 7.65, además de una vaina servida.

También fueron incautados una pistolera tipo sobaquera, un teléfono celular y un cuaderno que contenía anotaciones consideradas de interés para el avance de la investigación. Todos los elementos quedaron bajo resguardo y a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Fuerzas Especiales de Caleta Olivia participaron de los procedimientos. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

En relación con una de las personas investigadas, se adoptaron las medidas procesales correspondientes, de acuerdo con las directivas impartidas por el juzgado que lleva adelante la causa.

La investigación continúa abierta y los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes. El objetivo es determinar con precisión la participación de cada una de las personas involucradas y esclarecer completamente el episodio denunciado en Puerto Deseado.