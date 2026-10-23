Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un taxista de 35 años denunció que dos hombres lo amenazaron con un cuchillo, lo ataron y le robaron el auto durante la madrugada del viernes 23 de octubre en Caleta Olivia. El vehículo fue localizado poco después en el ingreso de un barrio lejano, tras chocar contra la medianera de una vivienda.

El hecho comenzó alrededor de las 4:30 horas, cuando el conductor esperaba pasajeros en la parada de taxis ubicada junto al Casino Club, en la esquina de avenida Independencia y Damevin, en plena zona céntrica. El hombre trabaja para la empresa Radio Taxi y estaba a bordo de un Chevrolet Onix blanco.

Según relató a las autoridades, dos hombres subieron al vehículo y le pidieron que los trasladara para vender algunas pertenencias. Primero fueron hasta el barrio Rotary XXIII y luego se dirigieron a la rotonda del barrio 3 de Febrero, frente al local “Mitos”. Allí, uno de los pasajeros lo tomó del cuello y le apoyó un cuchillo, mientras le exigía que pasara al asiento trasero.

El taxista se encontraba en esta parada de la zona céntrica cuando aparecieron los supuestos clientes. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Ante el temor por su integridad, el taxista obedeció a las exigencias del delincuente. En ese momento, uno de los hombres condujo el auto hasta el sector del Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (CADACE), en el kilómetro 1916 de la Ruta Nacional N° 3.

Durante el trayecto, la víctima permaneció con el rostro cubierto, por lo que no pudo ver nada. Al llegar, los dos pasajeros le sujetaron las manos con un cable de comunicación y escaparon en dirección norte, de regreso hacia la ciudad. Es decir que le robaron el rodado y lo dejaron abandonado en la oscuridad y en plena ruta.

El hombre logró soltarse y emprendió el camino a pie. Unos vecinos que pasaban ocasionalmente por el lugar lo auxiliaron y, de ese modo, llegó hasta las instalaciones de la Comisaría Primera, ubicada en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Ezequiel Gutero, donde realizó la denuncia correspondiente.

La denuncia se hizo en la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cumpliendo con el protocolo establecido, los efectivos tras ladrón al trabajador hasta el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde fue examinado por personal de salud debido a medidas preventivas. La revisión determinó que no tenía lesiones físicas.

Según informaron fuentes de la Policía de Santa Cruz a La Opinión Austral taxista dijo reconocer a uno de los dos hombres. Las autoridades se encuentran trabajando para dar con el paradero de los responsables. El caso quedó a disposición del juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la ciudad de El Gorosito.

El rodado fue hallado accidentado

Tras la denuncia del trabajador, se emitió un pedido de localización para el vehículo para todas las divisiones de la localidad. Minutos más tarde, personal del Comando de Patrullas se encontraba recorriendo las calles y lo encontró en el ingreso al barrio Hípico, uno de los populosos más lejanos de la zona céntrica, incrustado contra la medianera de una vivienda.

El auto robado quedó incrustado en una medianera de un barrio de Caleta Olivia. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

La Policía dispuso el secuestro de un cable negro y continuaba con las diligencias sobre el auto. Además, un dibujante policial trabajaba en la elaboración de un retrato hablado, conoció La Opinión Austral.