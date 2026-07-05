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La Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados de Caleta Olivia (APADISCO) celebró sus 30 años de trayectoria con un emotivo acto que reunió a familias, autoridades, trabajadores y miembros de la comunidad. Durante la jornada se destacó el compromiso de la institución con la inclusión, la formación y el acompañamiento de jóvenes y adultos con discapacidad, además de reconocer a quienes formaron parte de su historia.

El acto central contó con la participación de autoridades del Consejo Provincial de Educación, quienes acompañaron la conmemoración y entregaron un presente institucional en reconocimiento a las tres décadas de trabajo ininterrumpido de APADISCO, una organización que se consolidó como referente en materia de inclusión en Caleta Olivia.

Tres décadas promoviendo la inclusión en Caleta Olivia

Nacida a partir del trabajo de la cooperadora de una escuela especial, APADISCO construyó una extensa trayectoria basada en la inclusión social, la formación laboral y el acompañamiento de las familias.

A lo largo de estos 30 años, la institución desarrolló numerosos proyectos destinados al crecimiento integral de las personas con discapacidad. Entre ellos se destacan la panadería, el taller de cerámica, las pasantías laborales, los convenios educativos y el proyecto de construcción de su propio centro de día, una iniciativa que continúa avanzando.

Desde el Consejo Provincial de Educación reafirmaron el acompañamiento a las propuestas que generan mayores oportunidades de formación, autonomía e inclusión para los jóvenes y adultos que asisten a la institución.

En representación del Consejo Provincial de Educación participaron la directora regional de Educación Zona Norte, Magdalena Paredes, y la secretaria técnica de Gestión, Valeria Zapata, quienes destacaron el impacto social y educativo que APADISCO representa para la comunidad.

La ceremonia, realizada en la sede de calle Vélez Sarsfield, fue encabezada por el presidente y fundador de la institución, Roberto Gustavo Zurita.

Durante el acto se rindió homenaje a docentes, operarios y colaboradores fallecidos que dejaron su huella en la historia de la organización. También se entregaron reconocimientos a padres, operarios históricos y personas que acompañaron el crecimiento institucional desde sus inicios.

Además, participaron la supervisora de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), Ángeles Yapura; directivos de escuelas especiales de Caleta Olivia; autoridades municipales e integrantes de distintos organismos.

Presentaron el libro que reúne la historia de la institución

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la presentación del libro institucional, una publicación que recupera la historia de APADISCO, sus principales logros y los vínculos construidos durante estas tres décadas.

Como parte de los festejos, Roberto Gustavo Zurita entregó ejemplares de la obra a las autoridades presentes y destacó que la primera edición ya se encuentra agotada.

“Todo lo recaudado fue para la institución”, señaló el presidente de APADISCO, quien además adelantó que ya trabajan en una segunda edición con el objetivo de presentarla en las ferias del libro de Cañadón Seco, Caleta Olivia y Río Gallegos.

Roberto Gustavo Zurita, presidente y fundador de APADISCO, destacó el crecimiento de la institución y los nuevos proyectos que impulsan la inclusión de personas con discapacidad.

Durante su mensaje, Zurita recordó que APADISCO comenzó sus actividades el 6 de junio de 1996 y obtuvo su personería jurídica el 4 de julio de ese mismo año.

Asimismo, remarcó que actualmente la institución concentra sus esfuerzos en la construcción de su centro propio y en el fortalecimiento de los talleres que brindan herramientas para favorecer la autonomía e inclusión de sus participantes.

El presidente también agradeció el acompañamiento permanente de las familias, la comunidad, el Municipio y el Consejo Provincial de Educación, actores que continúan respaldando el crecimiento de una institución que, desde hace 30 años, trabaja para construir una sociedad más inclusiva e igualitaria.