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La problemática de las apuestas online y la ciberludopatía gana terreno entre las juventudes de Santa Cruz. Un relevamiento realizado a 550 jóvenes de entre 15 y 25 años en las ciudades de Caleta Olivia, Pico Truncado y Río Gallegos reveló cifras que ponen en evidencia la exposición de adolescentes y jóvenes a las plataformas de juego digital y a las estrategias de publicidad en redes sociales.

Los resultados corresponden a RADAR (Relevamiento y Análisis Digital de Adolescencias en Riesgo), una investigación desarrollada durante julio y agosto de 2026 en el marco del programa RECONECT-AR, impulsado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), junto al Movimiento Sur.

De acuerdo con el informe, el 46,5% de las personas encuestadas manifestó haber apostado alguna vez, mientras que el 34% de los adolescentes de entre 15 y 17 años reconoció haber participado de apuestas online. Otro dato significativo es que el 12,8% del total afirmó apostar habitualmente, al menos una vez al mes.

La investigación también puso el foco en la publicidad digital: el 89,5% de los jóvenes consultados estuvo expuesto a anuncios de apuestas online, una presencia que, según los resultados, aparece asociada con una mayor participación en estas plataformas.

Publicidad e influencers: factores asociados al acceso a las apuestas

Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento es la relación observada entre la exposición a publicidad y las experiencias de apuestas.

Entre quienes afirmaron ver anuncios de apuestas online con mucha frecuencia, el 58,2% manifestó haber apostado alguna vez. En cambio, entre quienes aseguraron no ver nunca este tipo de publicidad, el porcentaje descendió al 17,5%.

El seguimiento de influencers que promocionan plataformas de apuestas también mostró una asociación con una mayor proporción de jóvenes que reconocieron haber apostado.

Estos datos permiten dimensionar el alcance de la publicidad digital en los hábitos de consumo de las juventudes y plantean interrogantes sobre el papel de las redes sociales, los referentes digitales y el acceso al dinero electrónico en la expansión de esta problemática.

Desde la organización aclararon que se trata de una muestra no probabilística. Por lo tanto, los resultados describen las respuestas de los 550 jóvenes participantes y no constituyen una estimación estadística representativa del conjunto de las juventudes de Santa Cruz.

Frente a este escenario, el programa RECONECT-AR busca fortalecer las herramientas de prevención de la ciberludopatía y los consumos problemáticos mediante el trabajo territorial y la participación de las propias juventudes.

La iniciativa incluyó instancias de formación de promotores y promotoras territoriales, talleres de sensibilización, investigación y construcción de redes comunitarias de prevención.

La propuesta apunta a generar espacios de escucha y acompañamiento, articulando el trabajo de jóvenes, organizaciones sociales, instituciones y equipos profesionales. El objetivo es abordar la problemática desde una perspectiva integral, sin estigmatizar a quienes atraviesan situaciones vinculadas con las apuestas compulsivas.

Realizarán un foro provincial sobre ciberludopatía y salud mental en Caleta Olivia

En el marco de la presentación de los resultados de RADAR, este viernes 30 de octubre se realizó en el Cine Municipal de Caleta Olivia el Foro Provincial “RECONECT-AR: Ciberludopatía, Salud Mental y Redes de Cuidado”.

La jornada contó con la participación de la licenciada Débora Blanca, especialista en ludopatía y tecnoadicciones, fundadora y directora de Lazos en Juego. Durante el encuentro se expusieron los principales resultados del relevamiento y se entregaron reconocimientos a los jóvenes que participaron de la formación de promotores y promotoras territoriales.

El ciclo tendrá continuidad el próximo 6 de noviembre en Río Gallegos, donde se desarrollará una nueva jornada de cierre con la disertación de la licenciada Daniela Gasparini.

Una problemática que requiere respuestas colectivas

La presentación de RADAR busca incorporar información producida en el propio territorio para ampliar el debate sobre las apuestas online y contribuir al desarrollo de estrategias de prevención.

Los números relevados en las tres ciudades santacruceñas ponen de manifiesto la necesidad de prestar atención a las prácticas digitales de adolescentes y jóvenes, especialmente frente a la creciente presencia de publicidad vinculada al juego en internet.

Desde RECONECT-AR sostienen que enfrentar la ciberludopatía requiere mucho más que advertencias individuales: demanda espacios de diálogo, acompañamiento familiar, intervención institucional, políticas públicas y redes comunitarias de cuidado.