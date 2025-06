Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La superpoblación de perros y la tenencia irresponsable son las principales causas de los constantes ataques de perros en diferentes localidades de la provincia de Santa Cruz.

“Es una problemática que atraviesa en particular a un municipio, son varios los municipios que hoy en día tienen este tipo de problemática”, señaló David Acosta, subsecretario de Gestión Ambiental y Zoonosis de la Municipalidad de Caleta Olivia, en Radio LU12 AM680.

En este sentido, dio a conocer que “le hemos planteado al Concejo Deliberante, la necesidad de aumentar la penalidad en las multas por tenencia irresponsable o por hechos de agresión a los propietarios de los canes”.

“El proyecto ya está en comisiones y va a tratarse después del receso”, agregó.

Asimismo, Acosta marcó: “Entendemos que hay un porcentaje de las agresiones que son de perros comunitarios, perros sin dueño, pero tenés otro grado importante que se produce con animales que tienen dueño y que están identificados”.

“Muchas veces desde los municipios se los notifica porque tienen el can suelto afuera del domicilio o porque ya tienen un antecedente de algún episodio de agresión indirecta que se produce cuando el perro no muerde, pero genera una lesión, por ejemplo, andás en moto, sale el perro y te caes”.

Actualmente, las multas ascienden hasta a 500 mil pesos.

“Hay antecedentes donde tenemos identificado al animal, tenemos identificado al dueño y hemos labrado infracciones, pero no son conscientes del riesgo que se sigue corriendo y que incluso, en algunos casos, ha provocado lesiones más graves, agresiones directas a los vecinos”, marcó.

Multas

Actualmente la multa, por agresiones directas o indirectas, llega a los 500 mil pesos como máximo, pero es condonable. El proyecto de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Zoonosis propone equipararlas con las multas que recaen ante la conducción con alcohol en sangre, montos que inician en los 700 mil pesos y llegan hasta el millón y medio.

Además, tiene “la característica de que sean multas no condonables”.

Cerrando, Acosta manifestó: “Sabemos que esta no es la respuesta definitiva y que con esto no se va a acabar el problema de los perros abandonados o no se va a terminar el problema de las agresiones. La infracción está y muchas veces pueden pasar accidentes, tenés un perro potencialmente agresivo que sacaste el auto, se te escapa, puede haber un accidente, pero es importante que el vecino tome conciencia de que el producto de ese accidente es 100% responsabilidad de él“.