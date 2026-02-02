Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave accidente vial ocurrido el viernes por la tarde en Caleta Olivia dejó a un joven trabajador delivery con lesiones de consideración, luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga sin asistirlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20, en la intersección de avenida Antártida Argentina y Pasaje Roballos, en el barrio 3 de Febrero. La víctima fue identificada como Joaquín Molina, de 28 años, quien circulaba en moto realizando tareas de reparto cuando fue atropellado por un automóvil de color rojo que descendía por el pasaje. Tras el impacto, el conductor escapó del lugar, dejando al joven tendido sobre la calzada.

Como consecuencia del choque, Joaquín sufrió graves lesiones en la columna dorsal, lo que lo mantiene inmovilizado, sin poder permanecer de pie ni sentado y con intensos dolores. Su estado de salud sigue siendo delicado y aún aguarda la evaluación de un neurocirujano, quien deberá definir el tratamiento a seguir.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, Josefina Molina, madre del joven, relató que su hijo cayó violentamente contra el cordón de la vereda tras el impacto. Explicó además que, en la guardia médica, solo recibió medicación para el dolor y que no cuenta con obra social, lo que dificulta el acceso a estudios y consultas especializadas.

La mujer señaló que Joaquín trabajaba por la mañana en una cooperativa dentro de una escuela y por la tarde como delivery, y que entre ambos sostenían el alquiler y los gastos del hogar. “Ahora se me suman todos los costos de su atención médica, los estudios y los traslados”, expresó, al tiempo que remarcó la compleja situación económica que atraviesa la familia.

En ese marco, Josefina manifestó su angustia por la falta de información oficial sobre el avance de la investigación y aseguró que, hasta el momento, el conductor involucrado en el siniestro no se comunicó con la familia. Indicó además que fueron vecinos y amigos quienes auxiliaron a su hijo tras el choque, ya que el automovilista se dio a la fuga.

Fuentes policiales indicaron a La Opinión Zona Norte que tras el siniestro se iniciaron actuaciones de oficio y que la causa quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, donde se trabaja para identificar al conductor del vehículo involucrado. Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre avances en la investigación.

Ante este escenario, la familia inició una campaña solidaria para afrontar los gastos médicos y de recuperación. Entre las iniciativas, se encuentran la venta de empanadas y rifas solidarias organizadas con la colaboración de familiares y amigos.

Según relató la madre del jóven accidentado, el vehículo sería un peugeot de color rojo, identificado a partir de imágenes de cámaras de seguridad, aunque aún no fue confirmado oficialmente.

Asimismo, solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan identificar al conductor del vehículo involucrado en el accidente.

Quienes puedan brindar información o colaborar económicamente pueden comunicarse con Josefina Molina al 297-470-7242 o con Joaquín Molina al 297-428-4519.