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Durante la madrugada de este jueves, personal policial tomó conocimiento de un grave hecho ocurrido en la ciudad de Caleta Olivia luego de recibir un llamado telefónico que solicitaba presencia en una vivienda ubicada en avenida Don Bosco N° 581, en virtud de haberse registrado detonaciones compatibles con arma de fuego contra el inmueble. El inmueble pertenece a una familia zíngara, de la localidad.

De manera inmediata, efectivos se constituyeron en el lugar para verificar la situación y dar inicio a las actuaciones correspondientes.

Las balas fueron propiciadas en una vivienda ubicada sobre la calle Don Bosco. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Al llegar al domicilio, los uniformados mantuvieron una entrevista con la propietaria del inmueble, quien manifestó que momentos antes había escuchado una detonación similar a un disparo proveniente desde el exterior de su vivienda.

Según su relato, al advertir lo ocurrido, logró observar una motocicleta de color negro en la que se desplazaban dos hombres. Sin embargo, la mujer no pudo aportar mayores detalles sobre las características físicas de los ocupantes.

Impactos en la vivienda

Tras inspeccionar el lugar, el personal policial constató la presencia de varios orificios en la estructura del inmueble, compatibles con impactos de proyectiles de arma de fuego, lo que confirmó la gravedad del episodio denunciado.

La policía halló 17 vainas servidas. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La escena fue preservada para la realización de las pericias correspondientes.

Hallazgo de vainas servidas y peritajes

En el marco de las diligencias de rigor, intervino personal especializado de la DGCCO, que llevó adelante tareas de relevamiento en el lugar.

Como resultado de estas actuaciones, se constató hasta el momento la presencia de 17 vainas servidas, lo que da cuenta de la magnitud del ataque perpetrado contra la vivienda.

Del hecho tomó conocimiento la sede judicial correspondiente, que dispuso las medidas procesales a seguir para avanzar en la investigación e intentar identificar a los autores del ataque.

Por estas horas, las actuaciones continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias del episodio y determinar responsabilidades.