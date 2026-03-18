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A pocos días de la celebración de Pascuas, La Opinión Austral realizó un relevamiento de los precios de los tradicionales huevos de chocolate en Rio Gallegos y Caleta Olivia, que muestran una amplia variedad según el punto de venta. En supermercados ofrecen productos de marcas reconocidas con descuentos por promociones, mientras que emprendedores locales suman opciones personalizadas y accesibles.

Diferencias marcadas

El relevamiento muestra que los precios pueden ir desde los $1500 en compras por cantidad, hasta superar los $50.000 en productos premium de mayor tamaño.

Las diferencias responden a la marca, el peso, la calidad del chocolate y el tipo de elaboración, sumado a las promociones disponibles en cada comercio y emprendedor.

Qué tener en cuenta antes de comprar

A la hora de elegir, los consumidores evalúan distintos factores: precio, promociones, tamaño, relleno y presentación. Mientras que los supermercados ofrecen marcas tradicionales y descuentos por volumen, los emprendedores destacan por la personalización y la variedad de sabores.

Variedad, marcas y promociones

En el primer supermercado, los precios presentan diferencias según el peso, la marca y las promociones vigentes. Entre las opciones más económicas se encuentran los productos pequeños y golosinas temáticas:

Huevo de 20 g: $1900 (segunda unidad con descuento)

Shocobolas de 60 g: $7780

Huevo La Anónima de 60 g: $8500 (con 30%: $5950)

Oso de chocolate Bon o Bon: $8375 (con 20%: $6700)

Huevo Amoroso Bariloche 80 g: $9875 (con 20%: $7900)

Huevo Bon o Bon 70 g: $11.650

Nugatón 91 g: $12.500 (con 20%: $10.000)

Huevo Águila 115 g: $21.500

Huevo Shot 210 g: $29.000

Huevo Kinder 150 g: $29.900

También se destacan:

Bolsa de huevitos 120 g: $15.300

Huevos decorados: desde $8700

Cannettine 100 g: $11.200

Huevo Bariloche chocolate con leche: $9200 (con 20%: $7400)

Promociones por cantidad

En tanto en el segundo supermercado, la estrategia principal pasa por descuentos en la segunda unidad:

Huevo Shot 210 g: $25.000 (promo: $18.750)

Huevo Mantecol 200 g: $24.689 (promo: $18.516,75)

Huevo Milka con almendras: $25.000 (promo: $18.750)

Huevo Vizzio 167 g: $16.150 (promo: $12.112)

Opciones más accesibles:

Huevo La Casita 80 g: $9.999 (promo: $7499)

Huevo Conguitos 80 g: $9.999 (promo: $7499)

Huevo Amoroso Bariloche 80 g: $9719 (promo: $7289)

Los consumidores podrán elegir en una amplia variedad de marcas y tamaños de acuerdo a su bolsillo. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Referencias de Río Gallegos

Un relevamiento de precios en los mismos supermercados en Río Gallegos, muestra valores que siguen la misma tendencia que en Caleta Olivia:

Línea económica de 45 g a 60 g: entre $2150 y $5850

Huevos de marca propia 80 g: $5950

Cofler 40 g: $6600

Bariloche Premium 80 g: entre $7900 y $9750

Kinder Mini Eggs 85 g: $10.850

Bon o Bon 110 g: $11.900

Rocklets 110 g: $13.700

Milka 157 g: $17.300

Mantecol / Nugatón (177 g a 264 g): entre $16.850 y $18.300

Kinder Sorpresa 100 g: $23.300

Kinder Sorpresa 150 g: entre $29.900 y $30.900

Ferrero Rocher (grande): $58.900

Supermercados de Rio Gallegos, tienen precios similares a Caleta Olivia. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Estos precios permiten tener una referencia clara del mercado regional, donde los productos premium superan ampliamente los $50.000, mientras que las opciones más económicas parten desde poco más de $2000.

Empredimientos: una alternativa al bolsillo

Los emprendimientos locales ofrecen alternativas más económicas y personalizadas:

Huevos N°10: $2500 (desde $1500 por cantidad)

Huevo entero básico: desde $5000

Huevo completo: $15.000

Huevo N°15: $20.000

Huevo N°20: $28.000

Opciones rellenas:

Medio huevo N°10: $15.000

Medio huevo N°15: $25.000

Medio huevo N°20: $32.000

Box rellenos: entre $25.000 y $35.000

Los huevos rellenos también son una opción para estas pascuas.

Contexto desafiante

En el actual contexto económico que atraviesa el país, el consumo de productos estacionales como los huevos de Pascua también refleja cambios en los hábitos de compra. Muchas familias priorizan opciones más económicas, aprovechan descuentos o directamente optan por productos más pequeños para sostener la tradición sin desajustar el presupuesto.

En este escenario, los emprendedores locales cumplen un rol clave. No solo ofrecen precios más accesibles en muchos casos, sino que también encuentran en estas fechas una oportunidad para generar un ingreso extra. La producción artesanal de huevos de Pascua, con opciones personalizadas y venta por encargo con señas de la mitad del valor del producto, se convierte en una alternativa laboral frente a la necesidad de complementar ingresos.

A su vez, esta dinámica impulsa una economía circular a pequeña escala dentro de la comunidad, donde la compra local gana protagonismo. Así, mientras los supermercados concentran las marcas tradicionales y promociones masivas, los emprendedores logran posicionarse con propuestas frescas, cercanas, flexibles y adaptadas a la demanda de cada familia.

De esta manera, cada consumidor busca la mejor alternativa posible y cada emprendedor intenta sostener y potenciar su actividad en un escenario desafiante.