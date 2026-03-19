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Un operativo policial realizado en el barrio Rotary XXIII de Caleta Olivia permitió avanzar en la investigación por un hecho con arma de fuego que incluyó disparos contra una vivienda. Como resultado de los allanamientos, el personal secuestró municiones, vainas de distintos calibres y dos tonfas de uso policial.

El procedimiento se desarrolló el miércoles a partir de una causa iniciada tras una denuncia radicada en la Comisaría Quinta, donde se reportó un ataque a tiros contra un inmueble días atrás. A partir de esa presentación, se llevaron adelante tareas investigativas que derivaron en las medidas judiciales.

Allanamientos simultáneos en el barrio Rotary XXIII

Luego de reunir pruebas, el Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia libró órdenes para realizar dos allanamientos en simultáneo en el sector. El operativo contó con la supervisión del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y del jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte, comisario inspector Pedro Rearte.

El ministro de Seguridad de Santa Cruz Pedro Prodromos participa de los operativos en los barrios más complicados por la inseguridad de Caleta Olivia.

Durante los procedimientos, el personal ingresó a los domicilios señalados en la investigación con el objetivo de encontrar elementos vinculados al hecho denunciado.

Secuestro de municiones y elementos policiales

En uno de los domicilios allanados, los efectivos incautaron vainas calibre 9×19 y dos tonfas policiales. En paralelo, al requisar un vehículo Volkswagen Gol, hallaron en su interior vainas servidas calibre .22 con signos de percusión y una caja de municiones del mismo calibre.

De acuerdo a la información oficial, los elementos secuestrados estarían relacionados con el ataque a la vivienda que motivó la causa.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, dijeron que por las el hallazgo de las tonfas están investigando si fueron robadas o hay policías involucrados.

En el operativo participaron efectivos de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, Fuerzas Especiales Zona Norte, la División Gabinete Criminalístico local y el Comando de Patrullas.

Las actuaciones continúan bajo la órbita del juzgado interviniente, que analiza las pruebas recolectadas para determinar responsabilidades en el hecho investigado.