La tranquilidad de la madrugada se vio abruptamente interrumpida por una ráfaga de disparos que despertó a los vecinos del barrio Nuevos Pobladores, en Caleta Olivia. Lo que en un primer momento fueron sonidos confusos terminó convirtiéndose en una investigación judicial de gran magnitud, luego de que se confirmara que una vivienda había sido blanco de un ataque armado.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió alrededor de las 3:12 de este martes en un domicilio ubicado sobre la calle René Favaloro al 166, donde reside un hombre de 33 años. Según las primeras actuaciones, desconocidos efectuaron múltiples disparos contra el inmueble antes de darse a la fuga, dejando tras de sí una escena que ahora es objeto de intensas pericias.

De acuerdo con la denuncia realizada por el propietario, al momento del ataque se encontraba descansando dentro de la vivienda cuando escuchó las detonaciones. Afortunadamente, ninguno de los proyectiles alcanzó a las personas que se encontraban en el interior del domicilio y no se reportaron heridos.

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Policía de Santa Cruz acudieron rápidamente al lugar para preservar la escena y dar intervención a la División Criminalística, que llevó adelante las primeras tareas periciales.

Durante la inspección, los especialistas realizaron un minucioso relevamiento del sector y secuestraron trece vainas servidas, un elemento que será determinante para la investigación.

El video al que tuvo acceso La Opinión Austral da cuenta del suceso. El registro fílmico dura menos de un minuto y, aunque en un principio parece no ocurrir nada, ya que solo se ve el frente de una vivienda. De un momento a otro se escucha una ráfaga de trece disparos y, luego, el sonido de una motocicleta escapar en dirección a la parte inferior derecha de lo que captó la cámara de seguridad.

This browser does not support the video element.

Las evidencias balísticas serán sometidas a distintos estudios técnicos con el objetivo de establecer el calibre utilizado, identificar el tipo de arma empleada y verificar si los proyectiles guardan relación con otros hechos delictivos registrados en la provincia.

Las pericias balísticas constituyen uno de los pilares centrales de la investigación, ya que pueden aportar información relevante sobre la mecánica del ataque e incluso permitir la identificación del arma si esta hubiera sido utilizada anteriormente en otros episodios.

El propietario de la vivienda prestó declaración por escrito ante las autoridades judiciales. Según trascendió, manifestó no tener sospechas concretas respecto de quiénes podrían haber perpetrado el ataque ni sobre los posibles motivos que derivaron en semejante hecho de violencia.

La ausencia de un móvil claro obliga a los investigadores a analizar distintas hipótesis. Entre ellas, no se descarta que el ataque haya estado dirigido específicamente contra la vivienda o que existan antecedentes o circunstancias que todavía no han salido a la luz y permitan explicar lo ocurrido.

Uno de los elementos que podría resultar determinante para esclarecer el caso es un video registrado durante el momento del ataque.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la grabación permite escuchar parte de las detonaciones y podría ayudar a establecer con mayor precisión la secuencia temporal del hecho, la cantidad aproximada de disparos efectuados y otros detalles que complementen el trabajo pericial.

Ese material será incorporado a la causa judicial y analizado junto con otros registros audiovisuales obtenidos de cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en las inmediaciones del lugar.

Los investigadores buscan reconstruir el recorrido realizado por los autores antes y después del ataque, identificar vehículos o personas que hayan circulado por la zona durante la madrugada y establecer si existieron movimientos compatibles con la comisión del hecho.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción con jurisdicción en Caleta Olivia, que dispuso las primeras diligencias investigativas y ordenó profundizar la recolección de pruebas para avanzar en la identificación de los responsables.