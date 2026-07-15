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Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, la Policía de Santa Cruz desplegó un nuevo operativo de control sobre el acceso norte de la Ruta Nacional N.º 3, uno de los principales corredores de ingreso y egreso de la zona norte provincial.

El procedimiento fue encabezado por personal del Departamento Unidades Operativas Camineras Zona Norte, dependiente de la Policía Caminera, bajo la coordinación del comisario inspector Maximiliano Moreno. Del operativo también participaron efectivos policiales de distintas dependencias y agentes de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes trabajaron de manera conjunta durante varias horas para fiscalizar la circulación vehicular.

Los controles se desarrollaron en el marco de las acciones preventivas impulsadas por el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz y la Superintendencia de Policía de Seguridad, organismos que vienen reforzando la presencia de las fuerzas de control en los principales accesos viales de la provincia.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante el procedimiento fueron inspeccionados automóviles particulares, vehículos comerciales y unidades afectadas al transporte de pasajeros, verificándose la documentación obligatoria para circular, el estado general de los rodados y el cumplimiento de las normas establecidas por la legislación provincial y nacional.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades labraron diversas actas de infracción por distintas irregularidades detectadas durante la jornada.

Una agente labrando un acta de infracción. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una de ellas correspondió a un vehículo que circulaba con el parabrisas polarizado, una modificación considerada incompatible con las condiciones de seguridad exigidas para la conducción, ya que puede afectar la visibilidad y dificultar tanto el control policial como la conducción en determinadas condiciones climáticas.

Además, los inspectores confeccionaron un acta por modificación de datos registrales, situación que derivó en la retención preventiva de la licencia de conducir del infractor, conforme a los procedimientos previstos por la normativa vigente.

Uno de los aspectos que concentró mayor atención durante el operativo estuvo relacionado con el transporte de pasajeros.

Los controles permitieron detectar tres casos de vehículos que prestaban servicios de remís provenientes de la provincia del Chubut sin contar con la habilitación provincial requerida para desarrollar esa actividad dentro del territorio santacruceño.

En consecuencia, se confeccionaron las correspondientes actas de infracción por falta de habilitación provincial y por el ejercicio de una actividad no declarada, medidas que buscan garantizar que quienes prestan servicios de transporte lo hagan cumpliendo los requisitos legales y de seguridad establecidos para proteger a los usuarios.