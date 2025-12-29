Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los tiroteos a comercios de la localidad de Calet Olivia causaron una ola de preocupación, bronca y terror en la comunidad. Si bien, la Policía de Santa Cruz se encuentra investigando la situación, la sociedad expresó su indignación a través de las redes sociales, donde dan a entender que la ciudad se convirtió en “tierra de nadie” este año que está próximo a terminarse.

Panadería “Chocolope” de la localidad de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La madrugada del 21 de diciembre, dos viviendas de la calle Don Bosco y otra de la calle Virgen del Valle fueron objeto de balaceras en el marco de pocos minutos, entre las 04:17 y las 04:20 horas. Mientras que la madrugada del 24, sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta atacaron la panadería Chocolope, que se encuentra ubicada entre José Hernández y Lucio Mansilla.

Desde el comercio, utilizaron las redes sociales para informar lo ocurrido: “El día 24 a la madrugada sufrimos un tiroteo en la sucursal. Queremos dar aviso de lo ocurrido para que los vecinos estén alerta y otros comerciantes igual, dado que se está viendo mucho esta metodología“.

La gomería que fue blanco de disparos el día sábado. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En las gomerías

El segundo ataque a comercios no tardó en llegar. El sábado 27, dos personas en una moto pasaron por afuera de dos gomerías y atacaron a balazos. Se trata de Neumáticos Osmar de Gaucho Riveros y San Jose Obrero del barrio Unión y de El Rey de la Goma en la Gobernador Gregores en el barrio Güemes.

Sobre ese caso, La Opinión Austral conoció que el propietario informó al sistema de emergencias 911 que, mientras se encontraba en el lugar, escuchó múltiples detonaciones provenientes del exterior del inmueble. Los proyectiles impactaron en las instalaciones, resultando en daños materiales, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Tras el primer ataque, el hombre constató a través de las cámaras de seguridad que los agresores eran dos individuos a bordo de una motocicleta de alta cilindrada, sin plásticos ni patente. Lo más relevante es que estos sujetos habían efectuado disparos previamente en el segundo taller del empresario. La Policía levantó 12 vainas servidas en uno de los sitios y cuatro en otro, más cinco proyectiles.

El dueño de los talleres vinculó directamente este atentado con una disputa económica. Según su testimonio, los ataques se originaron a causa de un reclamo de deuda que mantenía con el encargado de una empresa de transporte, quien adeudaría más de seis meses de servicios. El damnificado sospecha que, tras una discusión previa con el encargado, este envió a terceros a cometer los atentados.

“Carnes Roma” el comercio tiroteado esta madrugada. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En la carnicería

En declaraciones vertidas a Canal 2, Rolando Piva, dio a conocer que el hecho ocurrió a las 4 de la mañana, cuando pasó una moto (que nunca se detuvo) y ejecutó 12 disparos que “impactaron por todo el local“. Si bien, no ocurrió nada grave a nivel material, el comerciante destacó que si hubiera sido en horario de trabajo habría sido grave.

“Los disparos fueron a la altura de la cintura“, relató, para aclarar lo anterior. Asimismo, cuestionó a la política y apuntó que ciertas decisiones son la razón de “porque están ocurriendo estos hechos” y manifestó “lo estamos viendo en estos días en la ciudad que es una forma de hacer este tipo de trabajo, digo yo porque esto es sistemático, esta es la lucha de poderes“.

Cabe destacar que Piva es propietario de Carnes Roma, un negocio que se encuentra ubicado en la avenida Mitre de la localidad de El Gorosito, el último comercio que fue víctima de un tiroteo, durante la madrugada del domingo 28. La Opinión Austral conoció que la alerta fue dada por un transeúnte que fue testigo de la situación.

Al arribar y confirmar lo vertido por el testigo, se iniciaron las diligencias de rigor en forma conjunta con el personal del Gabinete Criminalístico y se procedió al levantamiento y secuestro de 12 vainas servidas, correspondientes al calibre 9×19 mm. El damnificado manifestó a las autoridades desconocer por completo los motivos detrás de este ataque armado.