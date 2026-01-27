Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda del vecino riogalleguense suma nuevas horas de trabajo en zonas rurales y costeras, con operativos coordinados entre fuerzas policiales, bomberos, Protección Civil y hasta seguridad privada. Pese al despliegue, no hubo novedades sobre su paradero.

La desaparición de Gabriel Mileca mantiene en vilo a Río Gallegos y a buena parte de la provincia. Este martes se cumplieron 17 días sin noticias certeras sobre el hombre, visto por última vez el 10 de enero, y las tareas de búsqueda no se detienen. Las últimas horas marcaron un nuevo e importante despliegue de recursos humanos y logísticos en sectores estratégicos al sur de la ciudad, aunque nuevamente con resultado negativo.

De acuerdo a la información oficial, en el marco de la intervención profesional clasificada como búsqueda de persona, se desarrollaron rastrillajes terrestres en amplias zonas de la periferia y áreas rurales. Uno de los operativos recientes abarcó el vaciadero municipal, la reserva municipal y la zona costera de Río Chico. Allí trabajaron móviles livianos, con salida a las 15:30 y regreso a las 17:10, recorriendo accesos viales, áreas recreativas, la franja costera y distintos puntos considerados de interés.

Gabriel Mileca, quien desapareció el 10 de enero, junto a sus hijos Luján y Theo Mileca.

El objetivo fue dar con Mileca, un hombre de aproximadamente 1,70 metros de estatura, contextura mediana, tez morena, cabello castaño oscuro y barba. Sin embargo, el resultado fue negativo, sin novedades relevantes.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que lo más reciente y significativo se registró en las últimas horas, cuando se llevó adelante un rastrillaje de mayor alcance al sur de la capital santacruceña. El operativo tomó como punto de referencia el cruce de la Ruta Nacional N° 3 y la Ruta Provincial N° 99, extendiéndose por caminos vecinales y establecimientos rurales, sectores donde la geografía abierta y las grandes distancias complejizan cada búsqueda. Las tareas se desarrollaron entre las 14:00 y las 20:00 horas, en una franja horaria extensa que permitió cubrir un amplio radio.

La extensa zona donde fue buscado el vecino. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En este despliegue participaron efectivos de distintas dependencias, entre ellas personal de la Comisaría de Cañadón Seco, el Comando de Patrullas de Caleta Olivia, Bomberos y también integrantes de la empresa de seguridad privada RAMS, en un esquema de trabajo coordinado. Este tipo de articulación refleja la magnitud que tomó el caso y la necesidad de sumar recursos para no dejar sectores sin inspeccionar. Aun así, el saldo volvió a ser el mismo que en jornadas anteriores: no se logró dar con el paradero de Mileca.

Las labores también se realizaron en las afueras de Río Gallegos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En paralelo, Protección Civil mantiene activa la búsqueda y amplió la difusión del caso en otras localidades. Efectivos realizaron entrega de folletos informativos en Comandante Luis Piedra Buena, en conjunto con Protección Civil Municipal, además de continuar con recorridas y rastrillajes en distintos sectores de Río Gallegos. La estrategia combina trabajo de campo con visibilización pública, bajo la premisa de que cualquier dato aportado por la comunidad puede resultar clave.

La investigación y los operativos están bajo la órbita de las autoridades correspondientes, con intervención de distintos jefes de servicio en cada salida, entre ellos el oficial ayudante Pablo Chávez en una de las intervenciones recientes. La constancia de los informes repite una frase que se vuelve cada vez más pesada con el paso de los días: resultados negativos.

Mientras se suman días al calendario, la esperanza de encontrar a Gabriel Mileca se sostiene en la persistencia de los operativos y en la colaboración de la comunidad. Ante cualquier información que pueda ser útil, las autoridades reiteran el pedido de comunicarse de inmediato con las fuerzas de seguridad. En casos como este, cada detalle puede ser determinante.