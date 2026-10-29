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La Defensoría General de la Nación abrió el Concurso N.º 228 para cubrir el cargo de Defensor Público Oficial Federal con asiento en Caleta Olivia, luego de declarar desierto el procedimiento anterior, que se había extendido durante varios años.

La decisión se tomó tras una serie de renuncias que modificaron la composición de la terna y de la lista complementaria de candidatos. Entre ellas se encuentran las de Mariana Barbitta y Marcos Roque González, quienes integraban la nómina elevada al Poder Ejecutivo Nacional para cubrir el cargo.

El Concurso N.º 99 había sido aprobado el 13 de julio de 2017 mediante la Resolución DGN N.º 1079/17. En esa instancia, la terna definitiva quedó conformada por Ricardo Gastón Morillo, Mariana Barbitta y Marcos Roque González, en ese orden.

Barbitta renunció a la terna el 13 de mayo de 2026. Por su parte, Verónica Alejandra Castillo, quien figuraba en la lista complementaria, había presentado su renuncia el 17 de agosto de 2018.

Mariana Barbitta, abogada.

Los antecedentes del concurso también consignan la renuncia de Federico Irusta, que motivó nuevas actuaciones para completar la nómina de postulantes disponibles.

Quiénes integraron la última terna antes de declarar desierto el concurso

Ante las renuncias registradas, el Ministerio de Justicia solicitó completar la terna. El 16 de julio de 2026, mediante la Resolución DGN N.º 789, la Defensoría General de la Nación incorporó a Claudio Augusto Amarante, quien había ocupado el séptimo lugar en el orden de mérito del concurso original.

De esa manera, la terna quedó integrada por Ricardo Gastón Morillo, quien encabezaba el orden de mérito desde la conformación original; Marcos Roque González, que ocupaba el segundo lugar; y Claudio Augusto Amarante, incorporado en julio de 2026 para completar la nómina.

Gastón Morillo y su defendido Luis López Mazzeo. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, el proceso volvió a quedar sin suficientes candidatos aprobados cuando González presentó su renuncia el 26 de febrero de 2026, según los antecedentes administrativos comunicados por el Ministerio de Justicia. La nueva integración de la terna había sido dispuesta en julio, pero la posterior comunicación de esa dimisión impidió continuar con la selección.

Ante la inexistencia de otros postulantes aprobados que permitieran completar la nómina, la Defensoría General de la Nación resolvió declarar desierto el Concurso N.º 99 y comunicar la decisión al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia.

Un concurso que comenzó en 2017

El procedimiento había sido convocado para cubrir el cargo de Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia. Con la aprobación del trámite en julio de 2017, la terna y la lista complementaria fueron remitidas al Poder Ejecutivo Nacional para avanzar con la designación.

La selección quedó atravesada por sucesivas modificaciones en la nómina de candidatos. A la renuncia de Castillo en 2018 se sumaron las dimisiones comunicadas en 2026, que obligaron a reconstituir la terna y, finalmente, a cerrar el concurso sin que se completara la selección.

La declaración de desierto puso fin a ese procedimiento y dio lugar a una nueva convocatoria para cubrir el cargo en la jurisdicción federal de Caleta Olivia.

Cuándo será la nueva inscripción para Defensor Público Federal

El nuevo llamado fue publicado el 29 de octubre de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, bajo el número 228 del Ministerio Público de la Defensa.

El período de inscripción estará abierto del 17 de noviembre al 2 de diciembre de 2026, inclusive. Para postularse, se requiere ser ciudadano argentino, tener al menos 30 años y acreditar seis años de ejercicio profesional de la abogacía o de desempeño de funciones en el Ministerio Público o el Poder Judicial, además de la antigüedad mínima exigida en el título.

La documentación complementaria podrá presentarse hasta el 18 de diciembre, mientras que el sorteo del jurado está previsto para el 22 de diciembre de 2026.