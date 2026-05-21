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Un operativo de control comercial se lleva adelante en el supermercado Eterno, ubicado en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, donde autoridades realizaron un allanamiento vinculado a la presunta comercialización de mercadería extranjera sin la rotulación exigida por la normativa vigente.

En el lugar se encuentra el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según trascendió, el procedimiento se habría centrado en productos importados que no contarían con el etiquetado correspondiente en español, situación que representaría una posible infracción a las normas de comercio y defensa del consumidor.

En el lugar trabaja el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, (ARCA). FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Sumario

Durante el operativo, los inspectores habrían procedido al secuestro e incautación de distintos productos extranjeros, mientras que además se habría avanzado con la confección de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

Entre los artículos observados durante el procedimiento se encontrarían perfumes árabes, productos que en el último tiempo habían ganado notoriedad entre clientes por sus bajos precios en comparación con otras marcas comercializadas en el mercado local.

Las actuaciones apuntarían a verificar el origen de la mercadería y si cumplía con las condiciones legales necesarias para su venta al público.

Realizan control de mercaderia en el Supermercado Eterno. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

El comercio funciona de manera normal

Pese al allanamiento y al secuestro de productos, el supermercado continúa funcionando de manera habitual y mantiene abiertas sus puertas al público.

Hasta el momento no se ha informado sobre clausuras ni restricciones en la actividad comercial del local, aunque la investigación administrativa continuaría su curso para determinar el alcance de las presuntas infracciones detectadas durante el procedimiento.

El allanamiento se debe a presuntas infracciones a normas de comercio vinculadas a mercadería importada. FOTO: TAMARA MORENO / LOA

Que dice la normativa sobre productos importados

Las normas comerciales vigentes en Argentina establecen que los productos importados destinados a la venta deben contar con rotulación adecuada en idioma español, incluyendo información vinculada a composición, origen, instrucciones de uso y datos del importador.

La falta de etiquetado reglamentario podría derivar en sanciones, secuestro de mercadería y actuaciones administrativas por incumplimiento de las disposiciones de comercio y protección al consumidor.