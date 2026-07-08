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La Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial dio a conocer este miércoles la resolución por la muerte de Jonathan Maximiliano Carabajal y condenó a Manuel César Adán Castro, sobrino del exboxeador Jorge “Roña” Castro, a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

El doctor Franco Mansilla, llegando con Manuel Castro a la Cámara Criminal de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

La resolución fue entregada a la familia de la víctima y a los medios de comunicación, luego de que el tribunal determinara la responsabilidad penal de Castro por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor.

El proceso no contó con una instancia de juicio oral, sino que la Cámara resolvió la causa mediante la entrega del fallo escrito, en el que se estableció la pena impuesta al acusado.

Además de la condena de cuatro años de prisión, los jueces dispusieron una inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos por el plazo de ocho años, junto con las accesorias legales y las costas del proceso.

Según consta en la resolución, Castro permanecerá en libertad hasta tanto la sentencia quede firme. Una vez finalizadas las instancias de revisión y confirmada la condena, se librará la orden de detención correspondiente para que cumpla la pena impuesta.

La causa se inició por el hecho ocurrido el 15 de mayo de 2022 en Caleta Olivia, donde perdió la vida Jonathan Maximiliano Carbajal. La investigación determinó que el acusado tuvo responsabilidad en el siniestro vial debido a una conducción considerada imprudente y antirreglamentaria.

En el fallo, la Cámara también notificó a Ana Mendoza, madre de Jonathan, sobre los derechos que le corresponden como familiar de la víctima, entre ellos la posibilidad de ser informada sobre futuros planteos que pudiera realizar el condenado vinculados a beneficios penitenciarios, como salidas transitorias, libertad condicional o prisión domiciliaria.