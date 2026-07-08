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Este miércoles, a partir de las 12 horas, se conocerá el veredicto en el juicio por la muerte de Jonathan “Huesito” Carbajal, el joven fallecido hace más de cuatro años en Caleta Olivia. La sentencia marcará una instancia decisiva en una causa que movilizó a familiares, amigos y vecinos de la ciudad, quienes durante todo este tiempo acompañaron el reclamo de justicia.

La lectura del fallo llegará luego de la jornada de alegatos desarrollada la semana pasada, en la que tanto la fiscalía como la defensa expusieron sus argumentos finales ante el Tribunal.

La mamá de Jonathan llora desconsolada durante el juicio por la muerte de su hijo. FOTO: TAMARA MORENO /LA OPINIÓN AUSTRAL.

La fiscalía solicitó cinco años de prisión

Durante los alegatos, La Opinión Austral estuvo presente. Allí el fiscal Carlos Rearte pidió una pena de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para conducir para el imputado, Manuel Castro, al considerar acreditada su responsabilidad en el hecho.

La defensa, en tanto, solicitó una pena menor y planteó una postura diferente respecto de las circunstancias que rodearon el caso.

Tras escuchar ambas posiciones, el Tribunal quedó en condiciones de resolver y dar a conocer este miércoles su decisión.

Manuel Castro declaró en el juicio en su contra por atropellar y matar a Jonathan Carabajal, en Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El emotivo pedido de la madre de Jonathan

Uno de los momentos más conmovedores de la última audiencia fue el testimonio de Ana, madre de Jonathan, quien tuvo la oportunidad de dirigirse cara a cara al acusado.

Con profunda emoción, recordó a su hijo y expresó el dolor que atraviesa la familia desde hace más de cuatro años.

“Mi hijo no era una cosa, era una persona. Tenía un futuro, tenía sueños y proyectos”, manifestó.

Además, cuestionó el accionar del conductor tras el hecho y reclamó una condena que refleje la gravedad de lo sucedido.

La frase que más impactó durante la audiencia fue cuando, mirando al imputado, expresó: “Te perdono porque soy hija de Dios, pero quiero justicia”.

Cuatro años de lucha y acompañamiento

La familia de Jonathan estuvo acompañada durante todo este tiempo por amigos, vecinos y organizaciones que participaron de marchas y distintas actividades para mantener vigente el pedido de justicia.

Tras los alegatos, los familiares también agradecieron el acompañamiento de la comunidad y de los medios de comunicación que siguieron el caso desde el inicio.

“Lo único que exigimos es justicia”, remarcaron.

Este miércoles, cuando el Tribunal dé a conocer el veredicto, la familia volverá a presentarse en los tribunales con la expectativa de obtener una respuesta judicial después de más de cuatro años de espera.