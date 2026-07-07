La emoción argentina se hizo sentir en las calles luego de una tarde inolvidable. Tras el triunfo de la Selección frente a Egipto por 3-2, en un partido que tuvo suspenso hasta el final y en el que logró revertir un marcador adverso de 0-2, los hinchas salieron a celebrar en distintos puntos del país con banderas, camisetas y todo el color celeste y blanco.

Santa Cruz no fue la excepción. En la localidad de Caleta Olivia, una multitud se concentró en el casco céntrico para festejar el avance de la “Scaloneta” a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Grandes y chicos participaron de la celebración con remeras de la Selección, banderas argentinas y bocinas. Entre las postales que dejó la jornada se destacó una imagen captada por La Opinión Austral: un fanático ubicado sobre el Monumento al Obrero Petrolero, conocido popularmente como “El Gorosito”, agitando con entusiasmo una bandera argentina desde lo alto de la histórica estructura.

“Contento, feliz. No vi bien a la Selección, pero la garra vale todo”, expresó a LOA Lucas. Asimismo, una niña exclamó: “Fue súper lindo. Me largué a llorar porque no hacían gol, no podía más. Me da mucha emoción, la pasamos genial porque al último remontamos”, y mencionó que su familia es de Cañada de Gómez, Santa Fe, y se encuentra en Caleta Olivia para visitar a los parientes de su madre.

Una mujer destacó que el partido “fue impresionante. Lo celebré con mi marido en la casa, con mucho nervio. Feliz, siempre tenía fe, aunque al último me dolía el corazón. Lo pudimos revertir, así que feliz“. Otra vecina llamada Laura comentó que su cábala es un buzo rosado: “Pintó y desde ese día salimos ganando”, dijo entre risas.

El duelo había comenzado con máxima tensión para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko adelantaron al conjunto africano, pero la reacción argentina llegó sobre el cierre: Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández dieron vuelta el marcador y sellaron la clasificación a la siguiente instancia.

¡Caleta Olivia salió a festejar: Mirá las mejores fotos!

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