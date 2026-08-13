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Una alarma por la percepción de olor a gas generó la evacuación preventiva de los niños y docentes del Jardín de infantes N°24 “Los Charitos” de Río Gallegos. El establecimiento se encuentra ubicado en la calle Fitz Roy y la situación ocurrió a horas de la mañana de este jueves 13 de agosto.

De acuerdo con lo informado por las autoridades del establecimiento, el aviso fue realizado por el portero, quien advirtió la presencia de olor a gas. Ante esa situación, el personal verificó lo ocurrido y activó el protocolo correspondiente.

El jardín de infantes “Los Charitos”. FOTO: VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los aproximadamente 40 niños que se encontraban en el edificio fueron evacuados junto con los docentes, tal como está previsto en el simulacro de evacuación que tiene pautado la institución. Las autoridades explicaron que los chicos fueron trasladados rápidamente hacia un espacio abierto y que se realizó el conteo de todos los alumnos.

“Estábamos ensayando el acto (por el fallecimiento del General José de San Martín) cuando se percibe un olor a gas. Nos avisa el portero, verificamos y procedemos a realizar la evacuación de los nenes”, explicó Patricia Díaz, integrante del equipo directivo del jardín, a La Opinión Austral. Luego se efectuaron los llamados correspondientes y arribaron al establecimiento bomberos, personal policial y representantes de Camuzzi, quienes realizaron un control integral de las instalaciones.

María del Carmen también dialogó con el medio. FOTO: VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El olor había sido percibido en el denominado “sector nuevo” del jardín, donde funcionan la ludoteca, la biblioteca y la sala de música. Según explicaron las autoridades, en ese momento no había alumnos en ese espacio, ya que todos se encontraban del otro lado del edificio.

Por ese motivo, la evacuación se realizó por un pasillo que se encontraba liberado y sin peligro para los niños. “En ese momento no había alumnos en ese sector. Estábamos todos de este lado del jardín, entonces se procedió a realizar la evacuación por aquel pasillo, donde la zona estaba liberada y no había zona de peligro”, detallaron.

Los especialistas de Camuzzi controlaron el nicho de gas, realizaron una medición subterránea y efectuaron mediciones para detectar posibles partículas de monóxido de carbono. Sin embargo, no encontraron ninguna anomalía, informó María del Carmen a este medio.

El interior del establecimiento. FOTO: VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL.

También fueron revisados todos los artefactos que funcionan a gas dentro del edificio, entre ellos el termotanque, la caldera y la cocina. “Acá tenemos el acta de Camuzzi, donde nos verificó todos los aparatos que se emplean con gas. Están funcionando y no tienen pérdida”, señalaron desde la institución.

Tras la inspección, se confirmó que no había pérdidas de gas ni presencia de monóxido de carbono y que las condiciones del edificio eran normales. Además, luego del operativo, ya no se percibía olor a gas en el lugar.

El acta de Camuzzi. FOTO: VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los niños fueron evacuados sin sufrir inconvenientes

Desde la dirección llevaron tranquilidad a las familias y aseguraron que ninguno de los niños sufrió intoxicaciones, accidentes ni malestares durante el operativo. “Estuvieron bien los nenes, ninguno sufrió ningún accidente. Fundamentalmente no se asustaron, porque fue natural, las seños los llevaron como una salida, como que íbamos a la sala. No hubo ningún niño que se haya intoxicado ni nada”, explicaron.

Las directivas explicaron que el sector donde se percibió el olor es conocido internamente como “la parte nueva” del jardín, aunque se trata de una ampliación que fue incorporada hace varios años y que forma parte habitual del edificio.

“Todo el jardín es muy calentito. Gracias a Dios tenemos las calderas que funcionan. Hoy surgió este inconveniente, se sintió ese olor a gas y, por prevención, se realizó la evacuación correspondiente”, expresaron.

La empresa verificó los espacios. FOTO: VANINA JANCICH/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese sentido, remarcaron que el episodio permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los simulacros de evacuación: “La experiencia sirvió mucho porque realmente siempre tenemos que hacer estos simulacros, pero hoy no fue un simulacro, fue una situación real. Lo bueno es que pudimos actuar rápido”.

Finalmente, desde el jardín “Los Charitos” reiteraron que el turno mañana concluyó sin inconvenientes, que todos los niños se retiraron en buen estado de salud y que las clases del turno tarde se dictarán normalmente, luego de que los organismos intervinientes confirmaran que el edificio se encontraba en condiciones seguras.