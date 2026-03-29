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El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz y Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) acordaron una agenda de trabajo conjunta con el objetivo de fortalecer el control de los recursos públicos y optimizar la prestación del servicio de agua en Caleta Olivia y la zona norte de la provincia.

La iniciativa busca hacer frente a la problemática de la distribución ilegal de agua, al tiempo que refuerza la seguridad en instalaciones clave y mejora las condiciones operativas en distintos puntos estratégicos.

Refuerzo de controles y presencia policial

En el marco de este acuerdo, las autoridades resolvieron intensificar los controles en los predios de SPSE y aumentar la presencia policial en depósitos, luego de detectarse robos de elementos.

Además, se implementará custodia en los puntos de carga de agua para evitar la extracción irregular por parte de camiones no autorizados. El objetivo es garantizar una distribución equitativa del recurso a los vecinos a través de la red domiciliaria y evitar maniobras que perjudiquen el sistema.

Estas medidas apuntan a ordenar el circuito de abastecimiento y asegurar que el servicio llegue de manera regular a los hogares.

Obras para mejorar la infraestructura

Otro de los ejes centrales del plan es el desarrollo de infraestructura estratégica. En ese sentido, se destacó el avance del proyecto de tendido de red de media tensión para el puesto de control de Ramón Santos.

La obra permitirá reemplazar el sistema actual de generación eléctrica, mejorar la iluminación del sector y optimizar las condiciones de trabajo para el personal que cumple funciones en ese punto.

Asimismo, se proyecta replicar este tipo de intervenciones en el Puesto Linares, con el objetivo de consolidar mejoras estructurales en ambos sectores y fortalecer los controles en la región.

Trabajo articulado entre organismos

El encuentro donde se definieron estas acciones se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Seguridad en Caleta Olivia y contó con la participación de autoridades provinciales y de la empresa estatal.

Estuvieron presentes el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez; el presidente y el gerente de SPSE, Matías Cortijo y Gustavo Fernández; el director general regional norte de la Policía, comisario mayor José Britos; y el jefe del Departamento de Unidades Camineras Zona Norte, comisario inspector Maximiliano Moreno.

Durante la reunión, se destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre organismos para dar respuestas concretas a problemáticas que afectan a la comunidad.

Una política orientada a mejorar los servicios

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que estas acciones forman parte de una política activa del Gobierno Provincial orientada a optimizar los recursos, fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de la población.

En ese sentido, remarcaron que el trabajo articulado resulta clave para avanzar en soluciones sostenibles que impacten directamente en el acceso y la distribución de servicios esenciales como el agua.

La implementación de estos controles y obras busca no solo frenar prácticas irregulares, sino también garantizar un sistema más eficiente y transparente para todos los vecinos de Caleta Olivia y la región.