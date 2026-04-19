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La ciudad de Caleta Olivia fue escenario de un emotivo homenaje al Papa Francisco al cumplirse un año de su fallecimiento, el próximo 21 de abril. La actividad se desarrolló en la Plaza 20 de Noviembre y fue organizada por la Pastoral Social de la Parroquia San Juan Bosco, convocando a distintos sectores de la comunidad.

José Herrera, integrante de la Pastoral Social, en diálogo con La Opinión Austral explicó que el encuentro tuvo como objetivo no solo recordar la figura del pontífice argentino, sino también continuar su legado. Bajo la consigna “Hagan lío”, una de las frases más recordadas de Francisco, se buscó promover el compromiso social, la fraternidad y la cercanía con quienes más lo necesitan.

“Francisco nos invita a salir, a cuidar el medio ambiente, a la fraternidad social y a atender a los más necesitados. Como comunidad queremos tomar esa posta y seguir caminando en ese sentido”, expresó Herrera durante la jornada.

Además, remarcó el valor del encuentro comunitario: “Queremos seguir encontrándonos y compartiendo la vida, como él nos enseñó”.

Colecta para un merendero

Uno de los ejes centrales del homenaje fue la recolección de alimentos no perecederos para colaborar con el merendero del barrio Gran Jardín, que asiste a numerosas familias de la ciudad.

Desde la organización destacaron que este gesto busca dar respuesta a una realidad social compleja. “Sabemos que cada día cuesta más llevar el pan a la mesa, por eso queremos tener un gesto con quienes más lo necesitan”, señalaron.

José Herrera, referente de la Pastoral Social de Caleta Olivia. FOTO: SOLANGE ALARCÓN / LOA.

En la misma línea, agregaron: “Es un gesto sencillo, pero muy significativo para acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles”.

La iniciativa fue acompañada por vecinos y distintas instituciones, quienes aportaron su colaboración en un claro reflejo del espíritu solidario promovido por el Papa Francisco durante su papado.

Participación de jóvenes e instituciones

El homenaje contó con una importante presencia de jóvenes, considerados por el propio Francisco como protagonistas fundamentales de la transformación social. Participaron grupos de distintas localidades de la zona norte de Santa Cruz, incluyendo Cañadón Seco, Jaramillo y Fitz Roy.

Durante la jornada hubo espacio para el baile y la música. FOTO: SOLANGE ALARCÓN/LOA.

También formaron parte integrantes de la Fundación Valdocco y diversas organizaciones comunitarias, consolidando un espacio de encuentro y participación interinstitucional.

Desde la organización destacaron que se trató del primer homenaje en la provincia, anticipando que durante los próximos días podrían replicarse actividades similares en otras localidades santacruceñas.

El legado de Francisco

Durante el acto, María Paz Salinas, referente de Acción Católica, subrayó el orgullo de haber tenido al primer Papa argentino y destacó su cercanía con los jóvenes y la comunidad.

“Fue un Papa muy cercano, especialmente con los jóvenes, siempre motivándonos a comprometernos con la realidad”, expresó.

En la plaza, los jóvenes agregaron carteles de agradecimiento. FOTO: SOLANGE ALARCÓN / LOA.

Además, remarcó la importancia de sostener la esperanza en contextos adversos. “No hay que perder la esperanza en tiempos difíciles, porque no todo está perdido”, agregó.

El evento también incluyó la entrega de reconocimientos y distintas intervenciones comunitarias, en un clima de unidad y reflexión.

Una figura que trasciende credos

Los organizadores coincidieron en definir a Francisco como un líder que trascendió el ámbito religioso. Fue descrito como “un profeta y un pastor para los creyentes, pero también un líder mundial con un mensaje para toda la sociedad”, especialmente en un contexto global atravesado por conflictos y desigualdades.