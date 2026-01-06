En las afueras de Caleta Olivia, la seguridad de los veraneantes ha pasado a ser una prioridad absoluta en la agenda legislativa y territorial.

La senadora nacional Natalia Gadano encabezó este martes la presentación de una nueva cartelería informativa, una herramienta que calificó como fundamental para el ordenamiento de las playas locales durante la temporada estival.

Esta iniciativa surge como una respuesta directa y necesaria tras los accidentes registrados el año pasado, en un contexto donde el clima ha experimentado cambios que atraen a una concurrencia cada vez mayor a la costa. El trabajo, que demandó un año de planificación, contó con la colaboración del equipo territorial de la senadora, el Consejo Agrario y diversos grupos que realizan actividades náuticas, quienes aportaron su conocimiento para determinar qué sectores son aptos para el baño y cuáles requieren mayores precauciones.

Prevención

La implementación de estas medidas no solo busca señalizar, sino también educar y prevenir en una reserva natural que exige cuidados específicos dictados por el Consejo Agrario. En este sentido, el sector privado desempeñó un rol crucial al colaborar con la fabricación de la cartelería, garantizará la presencia de una ambulancia durante los fines de semana, los días de mayor afluencia de público.

Esta cobertura sanitaria se complementará con una serie de charlas y capacitaciones espontáneas que el personal de salud brindará directamente en la arena. El objetivo de estos encuentros informativos, que no requerirán inscripción previa, es concientizar a los visitantes sobre el cuidado de la salud y la protección personal en un entorno tan bello como exigente.

Natalia Gadano hablando con La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Entrevistada por La Opinión Austral, Natalia Gadano habló del trabajo realizado en Caleta Olivia. “Estamos contentos con la inauguración de esta cartelería que venimos preparando hace un año con mi equipo de territorio, con el equipo del Consejo Agrario, los chicos que utilizan la playa con actividades náuticas”.

“Todo comenzó con los accidentes que hemos tenido el año pasado, siendo realistas y conscientes que necesitábamos empezar a cuidar nuestras playas porque hoy el clima en la Patagonia ha cambiado y son lugares que se utilizan mucho y cada vez más gente se acerca a pasar un momento acá”, expresó.

Más adelante, sostuvo: “Dijimos: comencemos con la cartelería como para empezar a ordenar, prevenir e informar sobre cómo es la playa y cuáles son los lugares que se pueden usar para bañarse y hasta dónde”.

Uno de los carteles colocados en la playa de Caleta Olivia. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Gadano también le agradeció a las empresas que ayudaron con la cartelería y sobre todo al Hospital Meprisa que “nos va a ayudar esta temporada con la presencia de una ambulancia los fines de semana que son los días de mayor concurrencia en la playa con cualquier situación que surja y también dando charlas y capacitación de cómo cuidar la playa”.

La senadora manifestó que la idea es colocar carterlería en todas las playas y trabajar en la formación de guardavidas que “lleva su tiempo”, tema del que dijo están trabajando con el gobierno provincial para tener a todas las playas protegidas y “que la gente venga, disfrute y esté tranquila”.

Réplica en Deseado

Cabe destacar que la visión de la senadora no se agota en Caleta Olivia, ya que el proyecto busca replicarse en otras playas cercanas bajo un esquema de trabajo conjunto con el Gobierno Provincial que eventualmente incluya un servicio integral de guardavidas. Esta apuesta por la seguridad se entrelaza con un ambicioso plan de fortalecimiento del turismo en la zona norte de Santa Cruz.

En Puerto Deseado, por ejemplo, se está impulsando la refacción de las pasarelas en la Isla Pingüino, un parque nacional situado a dos horas de navegación de la costa. Debido al deterioro de la infraestructura actual, se ha coordinado un esfuerzo entre Parques Nacionales, el Consejo Agrario y los prestadores turísticos locales para garantizar que este destino de naturaleza salvaje ofrezca un servicio de calidad y seguro para los aventureros que lo visitan.

“Estamos en un proyecto de refaccionar las pasarelas de Isla Pingüino que queda a dos horas de navegación de Puerto Deseado, y ya están bastante deterioradas, así que la idea es trabajar en conjunto con Parques Nacionales, el Concejo Agrario y los prestadores locales para poder refaccionarlas y brindar mejor servicio”, señaló.