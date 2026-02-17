Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la campaña provincial “Volvemos al cole 2026”, se llevan adelante jornadas de atención médica destinadas a facilitar la realización de la Ficha Única de Salud Escolar, un documento obligatorio que certifica el estado general de salud de los estudiantes antes del inicio del ciclo lectivo.

La iniciativa se desarrolla en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia, con el objetivo de acercar los controles médicos a las familias y garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan comenzar las clases con los requisitos sanitarios completos.

En Caleta Olivia, el Hospital Modular Wilson Parada se sumó a esta campaña y registró una importante concurrencia de vecinos, incluso durante el feriado. Muchas familias se acercaron con sus hijos para cumplir con este trámite, fundamental para que los alumnos puedan participar de actividades físicas y deportivas en las escuelas.

Desde el área de Salud Comunitaria, su jefe Pablo Maldonado explicó que durante las jornadas se realizan controles para los niveles inicial, primario y secundario.

“Estamos completando las planillas escolares a través de controles médicos y el acompañamiento de agentes sanitarios”, señaló.

Durante la atención, los niños y adolescentes reciben controles de peso y talla, revisión bucodental, evaluación de la agudeza visual y verificación del calendario de vacunación, si es necesario también se aplican vacunas. En los casos que lo requieren, también se realizan electrocardiogramas por indicación médica.

La Ficha Única de Salud Escolar permite asegurar que los estudiantes cuenten con las vacunas obligatorias y confirmar que se encuentran en condiciones de realizar actividades escolares y deportivas. Se trata de una herramienta clave para el cuidado integral de la salud infantil y adolescente.

En esta primera jornada realizada en Caleta Olivia, más de 20 estudiantes pudieron completar su ficha médica. Además, mientras aguardaban su turno, los padres y acompañantes participaron de charlas informativas sobre alimentación saludable, promoviendo hábitos que contribuyen al crecimiento y al bienestar de los chicos.

Se realizan talleres de alimentación saludable.

La campaña se extenderá hasta el 31 de marzo y los turnos se otorgan por orden de llegada, según la disponibilidad de los profesionales. Para acceder, se debe concurrir con DNI, libreta sanitaria y la planilla escolar correspondiente.

Desde la organización destacaron que estas jornadas continuarán recorriendo distintos puntos de la ciudad para acercar el servicio de salud a los barrios. La próxima instancia se realizará en el CIC del barrio Rotary 23, con horario a confirmar, por lo que se recomienda a la comunidad estar atenta a las redes sociales del Hospital Modular para conocer fechas, horarios y lugares.