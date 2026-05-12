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La comunidad universitaria de Caleta Olivia volvió a movilizarse este jueves en defensa de la universidad pública y para exigir el cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario. La marcha reunió a estudiantes, docentes, gremios y vecinos que recorrieron el centro de la ciudad en el marco de una nueva jornada federal de protesta contra los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno nacional.

La concentración comenzó cerca de las 16 horas en el edificio de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Una hora después, la columna avanzó por avenida San Martín y finalizó con un acto en el monumento al Gorosito, donde se expresaron referentes universitarios, sindicales y estudiantiles.

Durante la movilización participaron alumnos de distintas carreras, agrupaciones estudiantiles, docentes, no docentes y representantes de sindicatos como ATE, CTA, FENAT y ADOSAC. Además, se realizó una junta de firmas en apoyo al reclamo universitario y se exhibieron carteles con consignas como “Sin educación no hay futuro”.

El decano de la Unidad Académica Caleta Olivia, Mg. Claudio Fernández, agradeció la participación de la comunidad y remarcó la importancia de defender la educación superior pública en Santa Cruz. “Quería en nombre de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral agradecer a toda la concurrencia por estar hoy aquí apoyando la universidad pública, la importancia de tener una universidad en Caleta Olivia aquí en Santa Cruz que tenemos que defender al igual que todo el sistema universitario argentino”, expresó durante el acto.

“La importancia de tener una universidad en Caleta Olivia es algo que debemos defender”, sostuvo el decano de la Unidad Académica local.

Posteriormente, se leyó un comunicado en el marco de la cuarta marcha federal universitaria, donde se cuestionó la situación presupuestaria de las universidades nacionales y el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. En el documento, la comunidad universitaria advirtió que el sistema atraviesa una crisis crítica debido a la reducción de recursos y al deterioro salarial.

“El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la ley de financiamiento universitario”, señalaron durante la lectura del documento.

El comunicado también sostuvo que las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, afectando el funcionamiento del sistema, las condiciones laborales y el sostenimiento de las obras sociales universitarias.

Durante el acto también tomó la palabra Ariana, integrante del centro de estudiantes, quien expuso la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios y el impacto de la inflación en el sector educativo.

“Las becas y el sistema de apoyo estudiantil quedaron deteriorados frente a la inflación”, expresó Ariana estudiante de la UACO.

“Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación ha sido de 2293,30% mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%”, afirmó.

La estudiante señaló además que los salarios universitarios atraviesan uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia y alertó sobre el deterioro de las becas estudiantiles y los sistemas de apoyo al acceso y permanencia en la educación superior.

La marcha se desarrolló de manera pacífica y reunió a distintos sectores de la comunidad educativa y sindical de Caleta Olivia, sumándose a las protestas realizadas en distintas ciudades del país en defensa de la educación pública y del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.