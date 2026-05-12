Derivan al Hospital Garrahan a dos de las niñas internadas por la tragedia de Perito Moreno El Ministerio de Salud de Santa Cruz confirmó que dos pacientes pediátricas serán derivadas desde Caleta Olivia al Hospital Garrahan para continuar con tratamiento especializado por lesiones en la piel. El resto de las personas internadas tras la explosión e incendio en Perito Moreno permanece estable y bajo seguimiento médico.

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El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó este martes que dos niñas internadas tras la explosión e incendio ocurridos en Perito Moreno serán trasladadas al Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires para continuar con atención especializada.

La derivación fue confirmada a través de un nuevo parte médico oficial emitido por la cartera sanitaria provincial, que además detalló el estado de salud de los pacientes internados en Caleta Olivia y Las Heras luego de la tragedia ocurrida el domingo por la noche.

Según se informó, las pacientes de 11 y 9 años internadas en el Hospital Zonal de Caleta Olivia serán derivadas durante la jornada para continuar tratamiento especializado por lesiones en la piel.

Se trataría de Mía Estrada, cuya madre está internada en el Hospital de Las Heras, y de Rocío Castañares, quien en un principio se comunicó que tiene 8 años.

Cómo están las niñas derivadas al Hospital Garrahan

El Ministerio de Salud indicó que ambas menores se encuentran “hemodinámicamente estables y con parámetros clínicos dentro de los rangos esperados”.

Las pacientes forman parte del grupo de menores que resultaron heridas tras la explosión registrada en un complejo habitacional del barrio San Antonio de Padua de Perito Moreno.

De acuerdo al informe oficial difundido previamente por el Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale”, las menores internadas en Caleta Olivia son:

Rocío Castañares, de 8 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo.

Sofía Castañares, de 12 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo.

Mía Estrada, de 11 años, con quemaduras en el 80% del cuerpo.

Dylan Gómez, de 10 años, con diagnóstico de politraumatismo contuso cortante.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no confirmó oficialmente cuáles de las pacientes serán trasladadas al Hospital Garrahan.

El estado de los pacientes internados

El nuevo parte médico oficial sostuvo que todos los pacientes continúan bajo seguimiento y control médico, con evolución acorde al cuadro clínico actual.

Además, la cartera sanitaria provincial indicó que se mantienen las medidas terapéuticas correspondientes y el monitoreo permanente por parte de los equipos de salud.

En el Hospital Zonal de Caleta Olivia permanecen internados otros menores en sala general, bajo evaluación interdisciplinaria y realización de estudios complementarios.

Por otra parte, la paciente internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Distrital de Las Heras continúa estable.

Se trata de Daiana Estrada, de 38 años, quien había sido derivada desde Perito Moreno con quemaduras en distintas partes del cuerpo y asistencia mecánica respiratoria.

Cómo ocurrió la tragedia en Perito Moreno

La explosión e incendio se produjo alrededor de las 21:45 del domingo 10 de mayo en una vivienda ubicada en el barrio San Antonio de Padua.

El siniestro provocó daños en distintas viviendas del sector y dejó personas heridas con quemaduras, traumatismos e inhalación de humo.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral señalaron que las pericias continúan en marcha para determinar oficialmente el origen de la explosión.

De manera extraoficial, trascendió que el hecho habría estado relacionado con una fuga de gas, el sobrecalentamiento de una garrafa y una posible falla en la conexión interna de un tubo de gas de 45 kilos.

Las víctimas fatales confirmadas

El Ministerio de Salud y Ambiente confirmó que la tragedia dejó tres personas fallecidas:

Franco Gómez, de 26 años.

Jorge Valconte, de 30 años.

Gael Morales, un bebé de 2 meses.

Tras el hecho, el Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial mediante el Decreto N° 0490/26.

La medida dispuso banderas a media asta en edificios públicos y estableció acciones de acompañamiento y asistencia para familiares y personas afectadas por el incendio.