Tragedia en Perito Moreno: una niña de 12 años está en terapia intensiva y otros 3 menores tienen quemaduras leves El Hospital Zonal de Caleta Olivia difundió un parte médico sobre los menores derivados tras el incendio y explosión en Perito Moreno. Son 4 los niños que fueron trasladados durante la madrugada de 3, 9, 11 y 12 años.

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La tragedia ocurrida en Perito Moreno durante la noche del domingo continúa conmoviendo a Santa Cruz. Mientras avanza la investigación por la explosión e incendio que dejó víctimas fatales y varios heridos, el Hospital Zonal de Caleta Olivia informó el estado de salud de los cuatro niños y niñas derivados desde la localidad del noroeste santacruceño.

Según el parte médico oficial emitido este lunes 11 de mayo a las 10:00, tres pacientes ingresaron al área quirúrgica y de cuidados críticos con lesiones por quemaduras. Los equipos médicos realizaron durante la mañana las primeras curaciones bajo protocolo estéril y una evaluación técnica para determinar la profundidad de las heridas y el porcentaje de superficie corporal afectada.

Además, una cuarta paciente permanece internada bajo observación clínica tras recibir diagnóstico de politraumatismos. El Servicio de Neurocirugía determinó que presenta lesiones leves y permanece estable.

Quiénes son los menores derivados a Caleta Olivia

La Opinión Austral pudo saber que los cuatro menores trasladados al Hospital Zonal son una niña ME, de 3 años; una niña RC, de 11; un niño DZ, de 9; y por último la niña más grande LC, de 12 años.

Los menores fueron trasladados en ambulancia desde Perito Moreno en la madrugada. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los tres primeros permanecen en sala pediátrica, mientras que LC, la más grande y hermana de RC, continúa internada en terapia intensiva pediátrica.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, la adolescente presentaba en principio quemaduras en el 80% de su cuerpo. No obstante, el parte difundido por el hospital indicó que se encuentra estable y bajo asistencia médica.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 11 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Durante las primeras horas de este lunes también se confirmó que la mujer derivada al hospital de Las Heras permanece estable, con asistencia respiratoria mecánica.

Qué informó el Hospital Zonal de Caleta Olivia

En el comunicado oficial, la Dirección del Hospital Zonal de Caleta Olivia señaló que el centro de salud “continúa trabajando de manera coordinada para garantizar la atención integral de los afectados”.

Asimismo, las autoridades sanitarias adelantaron que se emitirán nuevos partes médicos conforme evolucione el estado clínico de los pacientes.

El hospital activó durante la madrugada los protocolos de emergencia para recibir a los heridos derivados desde Perito Moreno, en coordinación con el sistema de salud provincial.

Cómo ocurrió la tragedia en Perito Moreno

La explosión e incendio se produjo el domingo por la noche en un complejo de departamentos de Perito Moreno. De manera extraoficial, trascendió que el siniestro se habría originado por una fuga de gas.

El fuego afectó varias viviendas y provocó el derrumbe parcial de estructuras. Personal de Bomberos, Policía de Santa Cruz y equipos de Protección Civil trabajaron durante toda la madrugada en la remoción de escombros y en la asistencia a las familias afectadas.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron la muerte de un bebé de dos meses y dos personas adultas. Además, se reportaron múltiples heridos con quemaduras de distinta consideración.

Este lunes por la mañana continuaban las tareas de relevamiento en viviendas linderas debido al riesgo de derrumbe. Según indicaron fuentes oficiales, entre cinco y siete casas registraron daños estructurales.

El Gobierno desplegó un operativo de asistencia

Tras la tragedia, el Gobierno de Santa Cruz activó un operativo integral de asistencia sanitaria, social y de seguridad.

Por instrucción del gobernador Claudio Vidal, ministros y equipos provinciales viajaron a Perito Moreno para coordinar la atención de las familias afectadas y supervisar las tareas de emergencia.

En paralelo, el Consejo Provincial de Educación suspendió las clases de este lunes en la localidad debido al impacto del hecho y a los daños registrados en viviendas cercanas. Además, se habilitó la Escuela Primaria Provincial N°72 para asistir a familias afectadas por el incendio.

El operativo también incluyó el trabajo de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Distrigas y equipos de Protección Civil, que continúan evaluando las condiciones de seguridad en la zona donde ocurrió la explosión.

Investigación y pericias en la zona del incendio

Las autoridades provinciales evitaron brindar precisiones sobre las causas del siniestro debido a que la investigación permanece en curso.

Desde las primeras horas de este lunes, maquinaria pesada trabajó en la remoción de escombros mientras peritos avanzan con las tareas para determinar cómo se produjo la explosión.

En paralelo, el Gobierno provincial informó que se instrumentarán partes oficiales periódicos sobre la situación sanitaria de los heridos y el estado del operativo desplegado en Perito Moreno.