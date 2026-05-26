Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno de Santa Cruz, junto al Municipio de Caleta Olivia, llevará adelante una nueva Jornada Provincial para Clubes Deportivos destinada a instituciones deportivas, familias y vecinos de la comunidad.
La actividad se realizará el próximo viernes 29 de mayo desde las 18:00 horas en el predio de Camioneros, ubicado sobre Ruta 3 acceso sur, en el marco de un trabajo articulado entre diferentes organismos provinciales y el municipio local.
La propuesta busca acercar servicios, asesoramiento y herramientas a los clubes deportivos y a la comunidad en general, fortaleciendo el acompañamiento territorial y el acceso a derechos a través de políticas públicas integrales.
Asesoramiento y acompañamiento para clubes deportivos
Uno de los principales objetivos de la jornada será brindar apoyo institucional a clubes, asociaciones y entidades deportivas de la ciudad.
En ese sentido, participará el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, mediante la Secretaría de Estado de Deportes, promoviendo espacios de encuentro, participación comunitaria y acompañamiento para las instituciones deportivas locales.
Además, la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas ofrecerá asesoramiento vinculado a trámites de personería jurídica, actualización de documentación y regularización administrativa.
Desde la organización señalaron que estas herramientas buscan fortalecer el funcionamiento formal y administrativo de clubes y asociaciones comunitarias.
Controles de salud y vacunación
La jornada también contará con la presencia del Ministerio de Salud y Ambiente, que desarrollará distintas acciones preventivas y de promoción sanitaria.
Entre las prestaciones previstas se incluyen vacunación de calendario, evaluación de indicadores de nutrición corporal y recomendaciones vinculadas a alimentación saludable, nutrición e higiene de manos.
Para acceder a estos servicios, solicitaron a las familias asistir con DNI y libreta sanitaria.
Trámites del Registro Civil
Por otra parte, el Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales y el Registro Civil, brindará atención para actualización de DNI y emisión de actas.
De esta manera, los vecinos podrán realizar distintos trámites registrales esenciales durante la jornada.
Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio
Desde el Gobierno Provincial destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre organismos provinciales, municipios e instituciones locales.
En ese marco, remarcaron que este tipo de actividades permiten acercar el Estado a cada localidad mediante acciones concretas destinadas a acompañar el desarrollo de las organizaciones deportivas y sociales de Santa Cruz.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia